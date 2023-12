Maria Teresa Ruta, avete mai visto la sua sontuosa residenza? Arredata in stile medievale

Desta molto curiosità la casa di Maria Teresa Ruta, una residenza arredata seguendo uno stile medievale. Vediamo insieme i dettagli.

Era il 23 aprile del 1960, il giorno in cui Maria Teresa Ruta è nata a Torino da madre calabrese e padre siciliano. È proprio nel capoluogo piemontese che trascorre la sua infanzia, luogo in cui nel 1976 riesce ad ottenere il titolo di miss Muretto ad Alassio. Ed è grazie a questa vittoria che si guadagna l’accesso allo showbiz. Infatti, due anni dopo mette piede a Roma e, a seguito da numerosi provini, riesce ad ottenere un ruolo all’interno della compagnia teatrale Torinese.

Maria Teresa Ruta lavora così come fotomodella coltivando, allo stesso momento, anche la sua carriera teatrale. Durante i primi anni ’80 ricopre anche il ruolo di valletta in numerosi programmi targati Rai, mentre nel 1984 debutta per la prima volta come presentatrice in un format trasmesso su Rete 4, Caccia al 13. Attraverso questo programma riesce a portare a casa il primo Telegatto.

Tra il 1989 e il 1994 la vediamo alla conduzione della sesta edizione dello Zecchino d’Oro. Insomma, si tratta di una donna che ha alle spalle una carriera molto lunga, al punto che nel mese di settembre del 2020 ha partecipato anche alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ma qual è il posto in cui trascorre le sue giornate quando si trova lontano dalle telecamere?

L’incredibile eleganza della casa di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta ha deciso di mettere radici in un luogo molto vicino al posto in cui è nata, ossia a Luino. Si tratta di una cittadina conosciuta anche con il nome di “Costa fiorita” perché tutti i mercoledì, proprio nel centro, viene organizzato un mercato che attira un gran numero di turisti. Ed è proprio qui che la celebre conduttrice ha un piccolo castello in cui vive insieme a Roberto Zappulla, fisioterapista con cui si è sposata nel 2015.

La coppia ha scelto un arredamento in stile medievale in cui non mancano alcuni elementi ricchi ed eccentrici. Il pavimento di cotto insieme alle stanze molto ampie si combinano con dettagli più moderni con colori chiari, dando vita ad un risultato con contrasto. Nella zona living, troviamo due librerie piene di libri, un camino e molti acquerelli sulle pareti insieme ad una specchiera molto grande a parete.

Il salotto è ben separato dalla sala da pranzo attraverso una tenda rosa antico. Numerosi sono i soprammobili che di sicuro attirano l’attenzione, a partire da un dinosauro giocattolo fino ad una nave di colore blu di pezza, senza dimenticare le diverse matriosche che fanno sì che la sala sia molto eccentrica e colorata, proprio come lo è Maria Teresa Ruta.

All’interno di uno dei numerosi locali del castello si sono anche due pezzi d’arredo che ci fanno fare un salto del Medioevo. Si tratta di due troni di colore oro in cui non mancano dei cuscini porpora. Accanto a questi elementi troviamo due armature luccicanti sovrastate da lampadario di cristallo imponente. Un’abitazione talmente originale che la coppia affitta la propria casa per molti eventi, tra cui anche i matrimoni.