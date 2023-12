Concorso scuola, c’è un dettaglio nel nuovo bando ed è fondamentale: iscriviti subito

In merito al concorso scuola è presente un dettaglio da non trascurare nel nuovo bando, il quale è di fondamentale importanza. Vediamo di cosa si tratta.

In questo articolo vedremo tutto ciò che concerne i percorsi abilitativi del bando di concorso PNRR. Il Ministero ha voluto rispondere affermando che la priorità è quella di fare in modo che le università possano soddisfare il bisogno di docenti, anche se vi è comunque la massima considerazione per ogni altra questione compresa, inerente quindi agli insegnanti rimasti “intrappolati”. Si pone molta attenzione, inoltre, ad un argomento centrale, ossia la modalità di accesso ai vari percorsi.

Riguardo al primo bando sembra essere in attesa il DPCM che va ad integrare l’autorizzazione per l’avvio di concorsi ordinari al fine di mettere a disposizione altre 14.438 unità da unire alle 30.000 già autorizzate. Ma non manca un cambiamento che interessa proprio il nuovo bando per il concorso scuola, un dettaglio che non deve passare inosservato. Vediamo di cosa stiamo parlando.

Concorso scuola, cosa bisogna sapere sul nuovo bando

In base a ciò che segnala la UIL scuola Rua, pare che il secondo bando di concorso PNRR – che all’inizio era previsto per il mese di febbraio del 2024 – verrà spostato tra settembre e ottobre del prossimo anno. Una scelta fatta al fine di concedere più tempo all’Università di portare a termine i percorsi abilitanti così da poter amplificare la platea di partecipanti.

Sappiamo infatti che il 9 settembre era stato reso pubblico il decreto 3 agosto 2023 attraverso il quale il Ministero per la Pubblica amministrazione, insieme al Ministero dell’Economia e delle finanze, andavano ad autorizzare il ministero per dare inizio alla procedura concorsuale in cui erano previsti 30.216 posti per il personale docente tra cui 21.101 sul posto comune mentre, sul posto sostegno, si parlava di 9.115.

Per le stabilizzazioni a tempo indeterminato, però, sono state raggiungete 40.462 unità. Tutto ciò è accaduto a causa dell’assenza di aspiranti all’interno delle graduatorie, necessario per le emissioni in ruolo. Un fatto verificatosi soprattutto in alcune regioni.

Nel corso dell’informativa del 16 ottobre, era stato compito del Ministero dell’Istruzione informare tutte le organizzazioni sindacali, così da avanzare la richiesta di incrementare l’autorizzazione per altri 14.438 posti, che si sarebbero aggiunti ai 30.216 che già avevano ricevuto l’autorizzazione, con l’obiettivo di fare in modo che i posti messi a bando siano 44.654.