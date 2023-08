Magneti sul frigo: corri a toglierli immediatamente | I danni sono tanti: tutti sconvolti

Non ci crederete, ma i magneti sul frigo possono essere molto pericolosi. Correte a toglierli subito: ecco i possibili danni

Soprattutto quando si fa un viaggio all’estero o in mete da tempo sognate, non c’è niente di meglio che comprare un souvenir da portare a casa. Che sia una statuetta, una cartolina o un magnete, ogni soluzione è valida per portarsi a casa un pezzo del posto che si ha visto.

Per molti poter collezionare magneti o altri elementi simili è una vera e propria passione. Soprattutto quando i viaggi iniziano ad aumentare e di conseguenza anche il numero di magneti da esporre e far vedere ad amici e parenti. Ma state molto attenti perché, stando a quanto emerso nelle ultime settimane, i magneti sul frigo potrebbero comportare gravi danni. Dopo averlo scoperto, probabilmente avrete voglia di correre a toglierli subito.

Togliete i magneti dal frigo: ecco quali sono i possibili rischi

Avreste mai pensato al fatto che i magneti attaccati sul vostro frigo possono provocare danni molto importanti? In pochi ci fanno caso, ma alcuni esperti di recente hanno fatto notare che le conseguenze potrebbero essere dannose e da non sottovalutare.

In particolare, il singolo magnete potrebbe avere conseguenze disastrose per l’impianto elettrico del frigo stesso. Il campo magnetico generato può infatti andare a creare un effetto a catena di eventi indesiderati. Soprattutto con quelli di ultima generazione, che hanno tecnologie avanzate e schermi touch screen. L’interferenza magnetica potrebbe disturbare il funzionamento dell’elettrodomestico, portando ad una cattiva conservazione del cibo al suo interno.

Va poi detto che i possibili danni provocati dai magneti non sono coperti dalla garanzia. Se dunque vi si rompe il frigo per via dei vostri souvenir attaccati con tanta cura, sarete costretti a pagare di tasca vostra per eventuali spese di riparazioni o per l’acquisto di un nuovo frigo.

Per i modelli più vecchi, in realtà, non ci sono troppi rischi. Essendoci pochi materiali tecnologici la cui presenza di interferenze magnetiche potrebbero dare fastidio. Ci sono comunque alcune alternative valide da poter attaccare anche agli elettrodomestici di ultima generazione. Come gli adesivi magnetici sottili o cornici magnetiche per poter attaccare foto o promemoria. Così da evitare un contatto diretto tra l’impianto elettrico e la forza del magnete. Così manterrete la vostra cucina decorata, senza però rischiare malfunzionamenti o danni irreparabili.