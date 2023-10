La Vergine sarà il segno fortunato, ma quest’altro non se la passerà bene: la sua pazienza verrà messa a dura prova

Se la Vergine vivrà un’ottima settimana dal 9 al 15 ottobre, un altro segno dovrà dar fondo a tutta la propria resilienza per venire a capo di varie situazioni

Le stelle hanno parlato per ciò che concerne la settimana che inizia il 9 ottobre e che si concluderà il 15 ottobre. Buone notizie per un segno, la Vergine, che vivrà sicuramente un buon momento e che siamo certi saprà sfruttare l’occasione. Ma c’è un’altra costellazione per la quale, invece, gli astri non saranno benevoli. Servirà molta pazienza per superare questo periodo non troppo felice.

Eppure, nell’uno e nell’altro caso, non ci si può opporre al volere delle stelle. Quando gli astri si pronunciano non possiamo far altro che assecondare il loro volere. Questo ormai dovremmo saperlo bene. In caso di buona sorte, però, ricordiamoci che tocca sempre a noi essere capaci di valorizzare il destino benevolo che troviamo scritto lassù nel cielo.

Al contrario, invece, per i periodi negativi, c’è ben poco da fare opponendosi. Anzi, non solo si rischia una sconfitta netta e cocente, ma si potrà provare grande frustrazione per via del senso di impotenza che chiunque vivrebbe a lottare contro le stelle. Ecco, allora che per la settimana che va dal 9 ottobre al 15 ottobre, c’è un segno che può esultare ed è la Vergine. Ma ce n’è un altro che dovrà fare molta attenzione…

Oroscopo dal 9 ottobre: bene la Vergine, ma…

Come detto, siamo abbastanza confidenti sul fatto che la Vergine sappia sfruttare al meglio il buon momento che le stelle le regaleranno a partire dal 9 ottobre. Parliamo infatti di un segno perfettino e compito, ma che, con questo suo costante desiderio di perfezione, “fa le cose per bene”, come diceva una vecchia pubblicità.

Il buon momento è dato dal fatto che Luna e Venere transiteranno nel segno, dando una grande forza almeno per tutta la settimana. Il primo transito molto importanti per le sorti della costellazione avverrà lunedì 9 ottobre con il passaggio di Venere in Vergine. A seguire, martedì 10 ottobre alle ore 14:01, la Luna darà inizio al suo percorso settimanale interessando ancora il segno della Vergine. Da qui, dunque, l’ottimo momento.

Al contrario, però, ci saranno i Pesci che potranno vivere una settimana abbastanza complicata. Sarà una settimana altalenante, in realtà, dove i nati sotto il segno dei Pesci dovranno mantenere la calma, anche se non sempre sarà facile farlo. E non sarà facile perseguire i propri obiettivi, sia sotto il profilo personale, che sotto quello professionale. Sarà in particolare la giornata di venerdì 13 ottobre quella che metterà maggiormente alla prova i nati sotto questa costellazione. Bisognerà essere resilienti e non bisognerà avere paura, né vergogna, a chiedere aiuto a una persona vicina, che potrebbe aiutare a sbrogliare la situazione.