La grande rivelazione di Maria De Filippi: “Non contavo niente, ero gelosa”

Maria De Filippi fa una dichiarazione sconvolgente sul suo passato. Nessuno si sarebbe mai aspettato queste parole.

Maria De Filippi è una delle donne di punta di Mediaset, con più programmi tv alla conduzione. La presentatrice è impegnata con Uomini e Donne, C’è posta per te e Amici. È una dei pochi volti del piccolo schermo ad avere in mano più trasmissioni e vanta una carriera molto lunga, cominciata nei primi anni Novanta. È stata legata a Maurizio Costanzo, scomparso soltanto un anno fa.

Oggi è una donna realizzata perché i programmi creati da lei sono i più visti e intrattengono un pubblico giovanile. Il suo successo è legato proprio al rivolgere le sue trasmissioni ad un target interamente adolescenziale. Uomini e Donne e Amici sono i suoi cavalli di battaglia e vanno avanti dai primi anni Duemila, senza mai conoscere crisi di ascolti, come è invece successo per altri storici programmi Mediaset, che hanno chiuso i battenti o sono stati dati in mano ad altri conduttori.

La confessione inaspettata di Maria De Filippi

Tempo fa Maria De Filippi ha fatto una rivelazione riguardante il suo passato. Dichiarazioni che risalgono a quando la sua carriera era agli esordi. Oggi è difficile ricordare come fosse la conduttrice Mediaset molti anni fa, malgrado dimostrò subito di saperci fare nel presentare e nel realizzare programmi televisivi innovativi. Lei stessa ha fatto però un’ammissione che ha a che vedere con la sua gelosia nei confronti del marito compianto Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi era molto gelosa della sua metà e lo ha ammesso lei stessa a Domenica In. “Quando io non ero conosciuta, non ero popolare – ha detto la conduttrice –, la gente non mi considerava. Quindi quando arrivavamo nei posti mi sentivo una messa da parte. Non contavo niente. Un po’ mi scocciava e poi sono stata molto gelosa”.

Queste ammissioni, Maria De Filippi, le aveva fatte già diversi anni fa. In un filmato trasmesso da Domenica In racconta di essere stata gelosa quando suo marito durante un’intervista si incantò per la bellezza di Lea Massari. “Quella cosa mi fece rimanere un po’ così”, ha rivelato Maria De Filippi. Il giornalista, infatti, era rimasto come folgorato. “Era diventato smemorato”, ha dichiarato la conduttrice e moglie di Maurizio Costanzo. Una scena che la fece ingelosire non poco, come spiegato dalla stessa nell’intervista storica.