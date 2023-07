Terra amara, programmazione stravolta da settembre: a che ora andrà in onda

Terra Amara si prepara a cambiamenti nella programmazione a partire dal prossimo settembre: i dettagli sul nuovo orario di messa in onda.

Mediaset si prepara a grandissimi cambiamenti nella programmazione della stagione televisiva 2023-2024: la prima grande novità di cui si discute ormai da giorni è l’addio a Barbara D’Urso, sostituita alla guida di Pomeriggio 5 da Myrta Merlino. La conduttrice campana rimarrà in Mediaset fino a dicembre, quando poi scadrà naturalmente il suo contratto.

Tante saranno le novità: Uomini e Donne potrebbe anche sbarcare in prima serata e, a quanto pare, la nota soap turca Terra Amara subirà un cambio di programmazione. Inizialmente mandata in onda in estate, il successo travolgente delle trame ha fatto diventare Terra Amara un prodotto di punta di Canale 5.

In questa stagione televisiva appena passata, con la conclusione di Una Vita a novembre, gli episodi della soap turca sono stati mandati in onda subito dopo Beautiful, ma pare che la situazione dovrebbe cambiare a partire dal prossimo settembre; ecco le notizie trapelate in merito.

Terra Amara, cambia la programmazione per la soap turca? Ecco i dettagli

In questi ultimi mesi Mediaset ha registrato un grandissimo successo delle soap turche in onda su Canale 5, con ascolti davvero travolgenti; Terra Amara è solamente l’ultima delle serie anatoliche che hanno spopolato nel nostro paese. Per questo, così come successo anche ad esempio con le telenovele Il Segreto e Una Vita, Mediaset è intenzionata a sfruttare al massimo questa popolarità offrendo un appuntamento incredibile agli spettatori.

A quanto pare infatti (come riporta anche il sito it.blastingnews.com) a partire dal 10 settembre Terra Amara dovrebbe andare in onda in prima serata, con episodi speciali che intratterranno gli spettatori dalle 21:30 e fino alle 23:30 circa. Come già visto con Il Segreto e Una Vita, è probabile che per la prima serata vengano tenute le puntate “salienti”, con i maggiori colpi di scena per quel determinato periodo.

Intatto poi l’appuntamento in daytime tutti i giorni dalle 14:10 alle 14:45, anche prima del consueto appuntamento del week end con Verissimo. Nella prossima stagione televisiva Terra Amara sarà quindi centralissima nei piani di Mediaset e nel palinsesto di Canale 5: i fan possono cominciare a prepararsi a grandissime emozioni grazie alla soap turca con Hilal Altınbilek.