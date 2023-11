RETTIFICA – Generale Tricarico condannato per diffamazione a Giulia Schiff: cosa ha detto e la richiesta di risarcimento

Con espresso riferimento all’articolo pubblicato https://www.informazione.it/a/C0B5984F-BBDB-4BD3-9C3E-CD6F01004103/Generale-Tricarico-condannato-per-diffamazione-a-Giulia-Schiff-cosa-ha-detto-e-la-richiesta-di-risarcimento, il legale del Generale Tricarico, in data 26 ottobre 2023 ha fatto pervenire una richiesta di rettifica rispetto a quanto contenuto all’interno del suddetto articolo.

In virtù della richiesta pervenuta, si precisa che non vi è condanna alcuna del Generale Tricarico, al quale è stato notificato un decreto penale di condanna, ritualmente opposto.

Il legale dell’imputato precisa che “Un decreto penale di condanna é semplicemente un procedimento speciale la cui definitività é legata alla mancata opposizione nei termini di legge da parte del soggetto destinatario. Nel caso di specie, il Generale Tricarico ha opposto immediatamente il provvedimento ed è ardente di poter spiegare in dibattimento le ragioni delle sue affermazioni. Ciò posto e evidente che non vi alcuna condanna definitiva in proposito ed è altrettanto chiaro che si sia fatto rinvio a parziali articoli di stampa la cui reticenza è manifesta, oltre di una cattiva informazione ricevuta dalle proprie fonti, della volontà di dare all’opinione pubblica una rappresentazione dei fatti non conforme alla realtà processuale fin qui ricostruita. Al di là delle lapidarie decisioni della giustizia amministrativa in relazione alle ragioni dell’ espulsione dall’Aeronautica, va da sé che nulla si accenna in merito alle dichiarazioni dei testi del PM resi all’ udienza del 16 ottobre scorso presso il Tribunale di Latina e alle prove portate in aula fin qui dalle difese, non senza escludere le archiviazioni dei procedimenti penali presso il Tribunale Ordinario e Militare di Napoli con motivazioni che lasciano poco spazio all’attendibilità delle querele sporte negli anni dalla Sig.ra Giulia Schiff”.