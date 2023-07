Mancano sempre più farmaci in Italia: l’AIFA aggiorna l’elenco di quelli carenti

Si allunga la lista dei farmaci che mancano in Italia. L’AIFA aggiunge nuovi nomi. Scopriamo come leggere l’elenco completo.

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha aggiornato l’elenco dei medicinali introvabili in tante farmacie della penisola.

L’AIFA monitora costantemente l’irreperibilità sul mercato nazionale dei medicinali. Un’attenzione particolare è rivolta ai farmaci indispensabili per la cura di specifiche patologie. Occorre distinguere tra carenza e indisponibilità. La carenza del farmaco è la difficoltà o l’impossibilità per un paziente di reperirlo a causa dell’irreperibilità del principio attivo, di problematiche di produzione, di provvedimenti di carattere regolatorio.

Il medicinale è indisponibile, invece, quando la difficoltà di reperirlo non è legata a problemi produttivi ma a disfunzioni della filiera distributiva. Solitamente le indisponibilità non si manifestano come per la carenza in modo uniforme sul territorio nazionale. Il farmaco è presente presso i depositi del titolare AIC ma non è comunque disponibile presso alcuni depositi regionali o presso alcune farmacie.

I farmaci carenti in Italia, l’AIFA aggiorna la lista

L’AIFA aggiorna e pubblica costantemente la lista dei farmaci temporaneamente carenti. Ogni cittadino può verificare i nomi accedendo al portale aifa.gov.it e controllando l’elenco che riporta la denominazione commerciale del medicinale, il principio attivo e la forma farmaceutica nonché la data di inizio e presunta conclusione della carenza. Si potrà scoprire, poi, quali sono i medicinali equivalenti e le motivazioni alla base della carenza.

L’ultimo aggiornamento risale al 28 giugno 2023. Tra i medicinali carenti segnalati ne citeremo alcuni ossia

Accarizax 12 SQ-HDM liofilizzato orale,

Acido Alendronico Eurogenerici 70 mg compresse,

Acido Borico Afom 3% unguento,

Neo borocillina 1,2 mg + 20 mg pastiglie,

Nurofen febbre e dolore 200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero,

Sintopen Amoxicillina 1 g compresse.

L’elenco è molto più lungo e facilmente reperibile online nel portale dell’AIFA. Oltre alla lista dei farmaci carenti, poi, l’AIFA ha pubblicato un altro elenco ossia quello dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e vendita. Questo perché si deve garantire una fornitura di medicine sufficiente per coprire il fabbisogno nazionale.

L’AIFA può predisporre il blocco temporaneo delle esportazioni qualora sia necessario impedire che in Italia si verifichino stati di carenza o indisponibilità. Allo stesso modo è possibile valutare una richiesta di importazione in caso di carenza ma si tratta di un procedimento complesso dato che i farmaci interessati sono numerosi e di diverse tipologie, c’è una continua variazione di esigenze terapeutiche e ci sono criticità produttive e commerciali.

Per qualsiasi approfondimento si rimanda al portale dell’AIFA, completo di domande e risposte ai dubbi più comuni. In ogni caso gli equivalenti dovrebbero riuscire a coprire la mancanza di alcuni farmaci. Consultate il medico di base, però, prima di cambiare medicinale per evitare problematiche di salute soprattutto se non lo avete mai assunto prima.