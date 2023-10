Li facciamo proprio tutti, ma questi errori grammaticali sono imperdonabili: smetti subito o farai figuracce

Alcuni errori grammaticali gridano vendetta al cielo. Eppure, a ben vedere, qualcuno sicuramente lo facciamo anche noi.

Quali sono gli errori più comuni ma da evitare a ogni costo per non fare brutte figure.

Italiani popolo di santi, poeti, navigatori e… sgrammaticati! Che il nostro rapporto con la grammatica sia piuttosto tormentato è cosa nota. A confermarlo, nel caso ce ne fosse stato bisogno, ha provveduto l’indagine condotta da Libreriamo su un campione di 8 mila persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

I risultati non sono particolarmente confortanti per un Paese che in fin dei conti ha dato i natali a un genio letterario come Dante. Infatti sette italiani su dieci fanno errori grammaticali. Gli errori più frequenti? Grandi classici come “qual’è” apostrofato, “pultroppo”, “propio”, “avvolte”, “al linguine”. Ma c’è spazio anche per “c’è ne” e “c’è né”.

La classifica dei 9 errori grammaticali più diffusi

Sul piano percentuale, gli errori grammaticali spaziano dall’apostrofo (45%), al congiuntivo (34%) fino alla punteggiatura (31%). Colpa, secondo i ricercatori, dell’abuso di internet.

Ma vediamo la classifica dei 9 errori (o orrori) grammaticali più comuni.