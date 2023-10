Will Smith: fu uno schiaffo inutile, dice la moglie

Uno schiaffo che gli è costato l’invito alla cerimonia degli Oscar: la moglie di Will Smith butta giù la maschera a distanza di due anni.

Nel 2022 Will Smith venne candidato come Miglior attore protagonista alla cerimonia degli Oscar, ricevendo così l’occasione di portare a casa – per la prima volta – l’irraggiungibile statuetta. La sua magistrale interpretazione di Richard Williams nell’opera Una famiglia vincente convinse i giudici dell’Academy, i quali decisero infine di affidare l’ambito riconoscimento all’artista statunitense. Peccato che, uno dei momenti più belli della sua carriera, sia stato distrutto da un fugace momento di impulsività e rabbia, sfogato ai danni di Chris Rock.

Il comico, all’epoca presentatore, si lasciò andare ad una battuta infelice sulla moglie del candidato, Jada Pinkett: “Ti adoro” – furono le sue parole – “GI Jane 2, non vedo l’ora di vederti”. Chiaro dunque il riferimento al film del 1997, in cui Demi Moore si rasa i capelli durante l’addestramento militare. Tuttavia, nel caso di Jada Pinkett, tale condizione non nasce da una scelta di look, bensì dalla diagnosi di alopecia. Will Smith ritenne poco carine le affermazioni di Chris Rock e reagì nel peggiore dei modi: si avvicinò al comico e gli riservò uno schiaffo sulla guancia sinistra, per poi tornare indignato alla sua postazione. Questo gli costò l’invito alle cerimonie future, oltre che un richiamo ufficiale dai vertici dell’Academy.

Will Smith, colpo di scena ipocrita

E’ credibile l’ipotesi secondo cui Will Smith abbia voluto difendere l’onore della moglie? Ebbene, a distanza di quasi due anni dall’ormai iconico schiaffo, sembra che l’attore non possa accingere ad alcuna motivazione valida per giustificare la sua reazione. Jada Pinkett ha ammesso l’ipocrisia dietro al gesto dell’ormai ex marito: “Siamo separati da sette anni” – le parole dell’attrice – “La notte dello schiaffo agli Oscar non vivevamo già più insieme”.

Insomma, sembra che – nonostante la coppia abbia sfilato sul red carpet come marito e moglie – tra i due non intercorresse alcun legame sentimentale o, per lo meno, legale. Un gesto tanto ipocrita, quanto scenografico quello di Will Smith alla serata degli Oscar 2022, che tutt’oggi non trova una reale spiegazione. Jada Pinkett non ha mai nascosto di aver affrontato diverse problematiche in relazione al matrimonio con il collega, derivate principalmente dal desiderio di entrambi di portare avanti una relazione aperta ad altre conoscenze. Tuttavia, nessuno avrebbe mai potuto immaginare quanta polvere si nascondesse sotto il tappeto.