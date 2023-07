La difficile estate del Colosseo, sfregiato tre volte

I turisti hanno sviluppato una strana abitudine: il Colosseo è stato sfregiato per ben tre volte in meno di un mese.

“Quamdiu stabit Colyseum stabit et Roma [Finché esisterà il Colosseo esisterà anche Roma]“ – furono le parole di Beda Il Venerabile, vissuto nel VIII secolo. Considerando la strana ed inspiegabile abitudine dei turisti internazionali di “ferire” la struttura storica del tanto amato Anfiteatro Flavio, è possibile dunque che la fine della Capitale sia vicina. Parliamo di un monumento sopravvissuto ai bombardamenti e alla follia nazista, ma che crolla di fronte all’incoscienza di adolescenti e giovani visitatori, i quali hanno scambiato le sue mura come un dolce luogo d’incisione per dediche d’amore.

“Che male c’è?” – le parole dei genitori della diciassettenne che pochi giorni fa ha pensato bene di incidere sul Colosseo le proprie iniziali, una brillante firma d’artista che potrebbe costarle una multa pari a 15.000 euro. E mentre la guida turistica le fa caldamente – ed ironicamente si intende – gli appalusi, quest’ultima risponde con un timido sorriso e con totale indifferenza, senza pensare al fatto che quelle stesse mura vennero realizzate con olio di gomito e sudore dagli antichi romani nel 70 d.C. – per poi essere riconosciute nel 1980 come Patrimonio dell’Umanità. In meno di un mese, il Colosseo è stato sfregiato per ben tre volte.

Il Colosseo sfregiato per ben tre volte: i turisti inconsapevoli della gravità delle loro azioni

Sabato 15 luglio i Carabinieri del comando di Piazza Venezia hanno arrestato un turista tedesco di 17 anni, sorpreso mentre tentava di raschiare una parte del laterizio del Colosseo. Si tratta del terzo caso in meno di un mese: prima ancora della 17enne svizzera, un turista britannico ha inciso Ivan+Haley23 sulle mura storiche dell’Anfiteatro. Il giovane è stato ripreso con la telecamera del telefonino e il video è divenuto in breve tempo virale.

La notizia è stata riportata persino sul Guardian e sul New Yorkes Times, sul quale si leggono le parole pronunciate dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: “Reputo gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà, che un turista sfregi uno dei luoghi più celebri del mondo”. “Spero che chi ha compiuto questo gesto venga individuato e sanzionato secondo le nostre leggi” – ha dunque concluso. Ivan rischia fino a cinque anni di carcere ed una multa di 15.000 euro.

Il giovane ha tentato di giustificarsi: “Non lo sapevo che era un un monumento famoso, mi dispiace” – dichiarazioni che hanno prodotto una certa indignazione. E qualcuno ha commentato con sarcasmo: “No, infatti, i turisti di solito vanno a vedere in giro muri a caso”. Non è la prima volta che un gruppo di visitatori distrugge alcuni dei nostri gioielli storici. Ricordiamo che nell’estate del 2022, una coppia di turisti americani rovinò la scalinata in marmo di Piazza di Spagna, lanciando un monopattino elettrico per puro divertimento, mentre nel febbraio 2015 sei tifosi olandesi danneggiarono la fontana della Barcaccia, collocata anch’essa a Piazza di Spagna.