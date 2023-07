Non sai se le uova sono ancora fresche? Con questo metodo lo scopri in un secondo

Le uova sono fresche oppure no? Come fare per capirlo: il metodo geniale che te lo rivela in un secondo, provalo e non avrai più dubbi!

Sono uno degli alimenti più utilizzati. In cucina sono spesso l’ingrediente protagonista delle preparazioni più disparate. Per preparare un primo piatto come la carbonara, un secondo piatto come una deliziosa frittata ma anche per realizzare soffici impasti dolci o la mitica crema pasticcera.

Per non parlare dell’alto contenuto di nutrienti che rendono le uova uno degli alimenti di cui non dovremmo mai fare a meno nella nostra alimentazione. Abbiamo la possibilità di acquistarle sia al supermercato sia fresche dal contadino.

Tuttavia, se quelle del supermercato ci consentono di sapere entro quanto tempo utilizzarle grazie alla data di scadenza riportata sulla confezione, lo stesso non si può dire per le uova acquistate dal contadino. Come fare in questi casi? Ci lasceremo guidare dai sensi! Ecco a cosa devi fare attenzione per capire se le uova che hai in frigorifero sono ancora fresche ed utilizzabili.

Il metodo semplicissimo per capire se le uova sono ancora fresche oppure no: così di certo non sbagli

Esistono diversi e svariati metodi che ci consentono di capire in poche mosse se le uova che abbiamo in frigo sono fresche oppure se è necessario buttarle via. Ricordiamo che utilizzare uova non fresche espone ad alcuni rischi per la salute, per cui sarebbe meglio fare la fatidica prova del 9 prima di utilizzarle in cucina. Uno dei trucchi più diffusi per capire alla vista se le uova sono ancora fresche è quello di immergere l’uovo all’interno di un bicchiere d’acqua. Dal risultato che ne deriva possiamo poi desumere 3 possibilità:

Se l’uovo precipita sul fondo: in questo caso l’uovo è fresco e può essere utilizzato per tutti i tipi di preparazioni culinarie L’uovo resta a metà: se come in questo caso l’uovo non affonda ma non resta nemmeno in superficie e si trova a metà all’interno del bicchiere d’acqua, allora vuol dire che non è più fresco ma che non è nemmeno inutilizzabile. Sarebbe meglio non consumarlo a crudo, quindi possiamo impiegarlo per preparare dei pancakes o ancora una gustosa frittata L’uovo resta in superfice: siamo di fronte al caso eclatante, in questo caso l’uovo non può più essere utilizzato perché il fatto che sia rimasto in superficie ci rivela che non è più fresco e di conseguenza lo si deve buttar via

Ma un altro rimedio in grado di svelarci la freschezza o la non freschezza dell’uovo è quello controllare la forma del tuorlo. Se, una volta aperto l’uovo in un piatto notiamo che il tuorlo è ben attaccato all’albume e forma una sorta di cupola, allora in quel caso l’uovo è fresco e può essere utilizzato.

E tu lo sapevi?