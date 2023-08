Incidente sulle strade della Sardegna, la vittima è un bambino di tre mesi

La tragedia è avvenuta lungo la Statale, in Gallura. A perdere la vita è stato un bambino di tre mesi

Ha perso la vita il piccolo bambino di tre mesi che è stato coinvolto in un incidente stradale nella giornata di giovedì 17 agosto.

Il piccolo stava viaggiando insieme alla sua famiglia e, a causa di un incidente, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Nonostante la corsa disperata in ospedale, però, per il bambino non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, così come le responsabilità degli automobilisti coinvolti.

Che cosa è successo sulla Statale di Gallura

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 16. A bordo di un’utilitaria c’era una famiglia di origini senegalesi che percorrevano la statale 125. Una volta giunti all’altezza dell’incrocio con il passaggio a livello della ferrovia, l’auto è uscita dalla carreggiata, ribaltandosi. Tuttavia, le cause dell’incidente non sono state ancora chiarite e le indagini degli inquirenti mirano a fare chiarezza e a sciogliere l’enorme quantità di dubbi che circondano questa vicenda. Nell’auto si trovava una famiglia composta dai due genitori, una bambina di 4 anni e il piccolo di appena 3 mesi.

Come abbiamo già detto, la dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire, ma è stata diffusa già una prima dinamica. Una prima ricostruzione racconta di un ribaltamento che ha provocato l’espulsione del piccolo al di fuori dell’auto. L’impatto con il suolo è stato poi fatale per il piccolo che, soccorso in pochissimo tempo, è parso subito in condizioni particolarmente critiche. Proprio per questo gli operatori sanitari hanno di trasportare il bambino in ospedale con urgenza mediante l’aiuto di un elisoccorso. Giunti in poco tempo nell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, il piccolo è stato sottoposto alle cure dei medici, ma è morto nella notte. I genitori e la piccola sorellina del bambino non sono invece in pericolo di vita e hanno riportato solo alcune ferite.

Un episodio tragico che ha visto il piccolo perdere la vita e la cui dinamica deve ancora essere chiarita. Subito dopo l’incidente sono arrivati i Vigili del fuoco di Arzachena, che hanno messo in sicurezza il tratto stradale e la vettura interessata dall’incidente. I Carabinieri hanno invece raccolto i rilievi che serviranno poi a ricostruire che cosa è successo e qual è stata la vera dinamica dell’incidente. Intanto la magistratura ha deciso di aprire un fascicolo, disponendo il sequestro del mezzo. Sul piccolo sarà effettuata l’autopsia.