Ilary Blasi e Bastian, com’è nata la loro storia d’amore? C’entra Michelle Hunziker: cosa ha fatto la showgirl

Come è nata la love story tra Ilary Blasi e Bastian Muller? Tra la loro relazione spunta Michelle Hunziker: ecco cosa ha fatto.

E’ ormai passato un anno dal divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La battaglia per la separazione tra i due è ancora calda e la conduttrice è appena uscita con il documentario Unica, trasmesso su Netflix, in cui spiega i motivi della rottura. Il film ha ottenuto un ottimo riscontro, con due milioni e mezzo di spettatori e questo si traduce in una rivincita per l’ex letterina di Passaparola, messa alla gogna dall’ex marito.

Gli spettatori, in particolare le donne, si sono identificati nella conduttrice e hanno compreso cosa c’erano dietro quella decisione da parte di Ilary Blasi di mettere la parola fine a un matrimonio durato 20 anni, ma che ormai le era stretto. Oggi l’ex letterina si è fatta una vita con Bastian Muller, imprenditore di origine tedesca che ha rapito il cuore della bellissima showgirl. Ma come si sono conosciuti?

Come si è conosciuta Ilary Blasi con Bastian Muller? C’entra un’altra showgirl famosissima

Oggi Ilary Blasi ha davvero voltato pagina ed è merito di un bellissimo biondo di soli 32 anni. Il suo nome è Bastian Muller ed è un ricco ereditiere, poiché la famiglia è proprietaria della Pettenpohl, azienda specializzata in scavi per pozzi. L’attività è familiare ed è nata oltre 10 anni fa e oggi fattura 2 milioni di euro. Muller non è certo ricco come la sua compagna Ilary Blasi, ma il suo patrimonio è comunque da sogno.

Come si sono conosciuti i due? Tra Muller e Blasi spunta Michelle Hunziker, conduttrice svizzera molto popolare grazie allo show “Striscia la notizia”. La showgirl è molto amica dell’ex letterina di Passaparola, come dimostrano molte foto in cui vengono ritratte insieme. Alcune riguardano una vacanza insieme a St. Moritz, dove i due si sarebbero conosciuti grazie alla conduttrice svizzera.

Se Bastian è più povero di Ilary Blasi e di Francesco Totti cosa ha colpito la conduttrice? Una fonte molto vicina alla conduttrice italiana ha rivelato al settimanale “Di più” che l’imprenditore tedesco la fa stare bene, la fa sorridere ed è capace di farle battere il cuore. Il 32enne è molto romantico e questo ha fatto impazzire la conduttrice, che da tempo viveva un rapporto molto raffreddato con Francesco Totti. I fan della Blasi sono molto contenti di vederla di nuovo felice come tanti anni fa.