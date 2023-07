“È solo una bugia”: Al Bano rompe il silenzio su Ylenia

Al Bano Carrisi torna a parlare della sua amata Ylenia e lo fa con una confessione inedita. Per il cantante è solo una bugia: le sue parole.

Tutti ormai sono a conoscenza della storia di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano scomparsa misteriosamente negli Stati Uniti e mai più ritrovata. Il cantante di Cellino San Marco in queste ore ha voluto riaprire il caso facendo una confessione e smentendo quella che per lui è sempre stata una menzogna: andiamo a vedere che cos’ha detto.

Al Bano è sicuramente uno dei cantanti e dei personaggi televisivi più riconoscibili nel mondo dello spettacolo italiano. In molti ricordano le sue storiche hit da solista e in compagnia dell’ex moglie Romina Power. Con grande forza il tenore pugliese è riuscito a conquistarsi un pezzo di storia della musica nostrana, nonostante un passato che definire difficile è dir poco. Sono tantissimi gli italiani che ricordano la triste storia di Ylenia, la figlia che ebbe proprio con la Power.

La ragazza sparì nel nulla all’età di 23 anni mentre era a New Orleans. Sono diversi i tentativi che sono stati fatti negli anni per rintracciarla, ma ad oggi ancora nessuno sa dove si trova e soprattutto se è ancora viva. Questa vicenda ebbe un grande risalto nella cronaca nazionale, lasciando un vuoto incolmabile invece nella vita del cantante pugliese. Nel corso degli anni la famiglia Carrisi ha fatto il possibile per mantenere viva la sua memoria. Adesso Al Bano è tornato a parlare della figlia, smentendo una bugia.

Al Bano rompe il silenzio su Ylenia: “È una bugia”

Al Bano di recente ha festeggiato i suoi 80 anni, compiuti lo scorso 20 maggio, un traguardo che il cantante ha avuto modo di festeggiare con amici e parenti in diretta televisiva. In queste settimane il cantante ha voluto ripercorrere la sua storia ricca di successi, ma anche un evento che l’ha segnato nel profondo. Ovviamente stiamo parlando della scomparsa di Ylenia Carrisi, avvenuta nella notte tra il 31 dicembre 1993 e il 1° gennaio 1994, giorno in cui ha avuto l’ultimo contatto telefonico con la famiglia.

Dopo diversi anni, Al Bano ha rotto nuovamente il silenzio confessandosi al settimanale Gente. Sulle pagine del magazine di cronaca rosa il cantante ha rivelato che quello è un dolore che non si è mai rimarginato. Inoltre il tenore di Cellino San Marco ha affermato di essersi ribellato a Dio, domandandosi come potesse ancora essere credente dopo una ferita così grande. Sempre Al Bano però ha ribadito che a dargli una grande mano ci ha pensato proprio la Fede che gli ha permesso di recuperare lucidità.

Durante l’intervista il cantante ha rivelato di sognare spesso la figlia, un modo per lui di trovare un leggero sollievo. L’ultima volta che l’ha vista durante il sonno era nel giardino di casa sorridente. Purtroppo però Al Bano ha continuato dicendo che il momento più doloroso è al risveglio, quando scopre puntualmente che è tutta una bugia. Parole difficili da mandare giù e ricche di sofferenza. Il tenore può condividere questo dolore solo con la sua famiglia. Fortunatamente nel corso della sua carriera anche i fan sono riusciti a dargli una mano mostrandogli sempre la loro vicinanza.