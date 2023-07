Casello autostradale, che succede se non trovo il biglietto e altri intoppi: tutte le risposte per viaggiare tranquilli

Sbagliare a un casello autostradale può significare creare seri disagi e spesso accade che vi siano conseguenze anche pesanti.

Coloro che per un motivo o per l’altro devono viaggiare e passare per le autostrade, sanno bene come funziona un casello autostradale.

Di solito, le persone che frequentemente prendono l’autostrada, in genere per ragioni lavorative, hanno anche un abbonamento al Telepass. Ciò vuol dire che non hanno nessun tipo di problema, perché il meccanismo che regola il Telepass riconosce il dispositivo posizionato sulla macchina che indica la targa dell’auto, e la sbarra si alza automaticamente.

Ergo, non vi sono problemi di sorta. Tuttavia, la stessa cosa non accade per chi prende l’autostrada solo in maniera saltuaria, e può succedere che faccia degli errori.

Tali errori, però, potrebbero creare code e disagi di vario genere. Ecco perché è importante informarsi e sapere come comportarsi per non andare in panico, se dovessero verificarsi dei problemi al casello.

Le conseguenze, tra l’altro, in caso di errori, possono essere non proprio piacevoli. Ecco alcune delle casistiche e come agire.

Casello autostradale: tutto ciò che devi sapere

Tra le prime cose da fare quando ci si reca a un casello autostradale è quello di recarsi nella corsia corretta.

Chiaramente, senza abbonamento, non potrete recarvi al Telepass, dovete scegliere la corsia in cui si ritira il biglietto, se state entrando in autostrada, oppure, se uscite, quella in cui si paga il biglietto.

A questo punto, potete pagare cash o con carte. Quando, all’ingresso dell’autostrada, ritirate il biglietto, dovete farne tesoro, perché se non lo avete al momento dell’uscita dal casello, se in sostanza lo smarrite, dovrete pagare il pedaggio alla più lontana stazione di ingresso.

Nel caso in cui non si abbiano soldi, per qualunque motivo, una volta giunti al casello, non dovete andare in ansia. Si può chiedere uno scontrino di mancato pagamento.

Salderete così il pedaggio entro 15 giorni dal giorno in cui si è emesso lo scontrino, altrimenti si dovranno pagare gli oneri di accertamento. Se accade, inoltre, che si guastino i dispositivi e non esca il biglietto, si può tentare di usare l’interfono che è al casello, per contattare l’operatore. In caso non funzioni neanche questa soluzione, usare la procedura del biglietto smarrito o provare a rivolgersi a un Punto Blu.

Se doveste passare per errore al casello del Telepass, potete fermarvi e spiegare tutto a un operatore, oppure chiedere uno scontrino di mancato pagamento e da lì, seguire tutto il relativo procedimento.

Accade anche che qualcuno esca dalla corsia del Telepass. Non è facile, in realtà, e di solito chi lo fa, potrebbe voler fare il furbo. In genere, tallona un’auto che sta per uscire dal Telepass e prova a passare prima che si abbassi la sbarra.

Questo gesto fa incorrere la persona in una forte multa, e se poi si riesce a provare che è un gesto volontario, il reato sfocia nel penale.