Due amiche sono morte cercando di salvare un cane

Un nobile gesto tradotto in tragedia: due amiche vengono travolte cercando di salvare un cane in evidente difficoltà.

La mattina del 23 agosto Veronica Malini, Rosa Corallo e la cagnolina Brunilde hanno pensato di approfittare del bel tempo per organizzare un’escursione nel bosco. Una volta raggiunto il ponte che collega il rifugio Bignami, collocato a 2.500 metri di altitudine, la prima avrebbe accompagnato l’animale a rinfrescarsi in prossimità del ruscello. Qualcosa tuttavia è andato storto. Brunilde, in seria difficoltà, è stata soccorsa dalla padrona Veronica, seguita poi dalla stessa Rosa. Una giornata all’insegna della spensieratezza si è tradotta in tragedia, tutto si è consumato in pochi istanti.

“Porteremo avanti il tuo sogno di trasmettere gioia e felicità, insegnando l’inglese alle famiglie di Lecco e dintorni” – si legge sui social network, in ricordo della gentile e solare Veronica. “E’ morta per un gesto d’amore e la ricorderemo sempre con affetto e commozione” – la dedica riservata a Rosa. Quest’ultima era un’escursionista esperta, preparata alle avversità e ai rischi della montagna. I conoscenti delle vittime tengono a sottolineare che il tentativo di salvataggio non è nato dunque dall’incoscienza e la poca prudenza, bensì dall’amore incondizionato.

Muoiono nel tentativo di salvare la cagnolina Brunilde, la loro compagna di avventure

Veronica si è avvicinata pericolosamente al ruscello quando ha percepito la difficoltà della sua cagnolina. Le rocce in prossimità del torrente erano particolarmente scivolose, lo zaino era troppo pesante. Lo scatto improvviso per afferrare il corpicino di Brunilde si è rivelato fatale: Veronica è scivolata in acqua, trascinata dalla sua potenza e impossibilitata a rimanere a galla a causa dello zaino. Rosa ha raggiunto immediatamente l’amica d’infanzia e la sua cagnolina. Nel tentativo di recuperarle entrambe, è invece incappata nel medesimo destino.

Le due donne sono state travolte dal fiume e condotte a valle. Le autorità locali hanno rivenuto i corpi dopo un giorno di ricerche, mentre della piccola Brunilde non si è più saputo nulla. “Siete morte per amore” – sono state le parole di Lorenzo Croce, presidente dell’associazione animalista AIDAA – “che la terra vi sia lieve, e che il vostro cane vi aspetti sul ponte dell’arcobaleno”. I funerali di Rosa Corallo si terranno martedì 29 agosto presso la chiesa parrocchiale di Pescate, mentre l’ultimo saluto a Veronica Malini è organizzato per il giorno seguente presso la Basilica di San Nicolò.