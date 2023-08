Mara Venier, il retroscena sull’intervista a Arnold Schwarzenegger lascia tutti senza fiato: “Mi arrabbiai moltissimo”

Mara Venier ha raccontato un retroscena incredibile sull’intervista fatta ad Arnold Schwarzenegger che ha lasciato tutti senza parole.

Oggi Mara Venier è una conduttrice che mette tutti d’accordo e che gode della stima sia del pubblico che dei dirigenti Rai, ma non è stato sempre così. Sebbene “Zia Mara” sia stata sempre benvoluta dal pubblico, c’è stato un momento della sua carriera in cui l’hanno scartata e spinta a scegliere se fosse il caso di continuare.

In quel momento di difficoltà, quando la Rai le ha tolto Domenica In, è stato fondamentale il supporto di Maria De Filippi. Proprio la conduttrice Mediaset l’ha accolta come opinionista e le ha consentito di mantenere quel rapporto con il pubblico che oggi ne decreta il successo ogni settimana.

Lo ha ricordato la stessa Venier in una recente intervista concessa a Stefano Zurlo nel corso dell’ultimo appuntamento de ‘Gli incontri del Principe’, evento che si è tenuto al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Parlando del suo ritorno in Rai, infatti ha detto: “Quando la Rai mi ha richiamato perché Domenica in traballava, 5 anni fa, qualche anno prima mi avevano mandato via perché dicevano che ero troppo vecchia, (poi non voglio parlare della Rai, quel direttore di Rai Uno lo diceva…), quando dopo 4 anni ti richiamano e ti dicono che devi tornare, io torno, perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi, se ce la faccio”.

Missione compiuta visto che Mara ha avuto occasione di togliersi diversi sassolini dalle scarpe e adesso che non ha più nulla da dimostrare viene corteggiata anno dopo anno affinché non decida di lasciare quel posto che le era stato tolto.

Mara Venier, il retroscena su Schwarzenegger: “Mi arrabbiai moltissimo”

Solitamente molto amata e rispettata dagli ospiti che invita in trasmissione, Mara Venier ha avuto anche esperienze non proprio felici. Le due che le hanno fatto perdere le staffe sono state quelle con Madonna e Arnold Schwarzenegger. La cantante l’ha fatta aspettare così a lungo da farle decidere di rinunciare all’intervista: “Andai via. Alle nove di sera mi chiama la segretaria particolare di Madonna che mi chiedeva scusa e mi diceva se si poteva fare l’intervista alle 11 di sera. Risposi: “Guardi, sto andando a dormire, mi dispiace”, e non ho fatto l’intervista a Madonna”.

Le ha mancato di rispetto anche il noto attore hollywoodiano: “L’unico che veramente mi ha fatto arrabbiare è Schwarzenegger. Dovevo intervistarlo. Arriva al Grand Hotel di Roma, avevo il traduttore, lui aveva l’auricolare e si infastidiva. E la cosa che mi ha irritato moltissimo è che si toglieva l’auricolare e lo buttava per terra”.

Dopo aver assistito per tre volte alla scena dell’attore che gettava a terra l’auricolare e del tecnico che glielo raccoglieva per continuare l’intervista, Mara Venier ha perso le staffe ed ha messo l’ospite con le spalle al muro: “Io mi sono girata verso il produttore e gli ho detto: ‘La prossima volta mi alzo e vado via, digli di non buttare più in terra l’auricolarè. Non l’ha più fatto ed è finita l’intervista”.