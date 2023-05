Dose vaccini pronte per Covid e influenza: si riparte con le campagne di vaccinazione?

Pandemia alle spalle? Forse sì, ma nelle prossime settimane potrebbe cambiare tutto. Ecco il piano del Governo per le vaccinazioni contro Covid e influenza

Alcune settimane fa, l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato conclusa l’emergenza Coronavirus. Eppure, sembrerebbe proprio che, questo dannato Covid non si riesca a metterselo alle spalle. L’ultima notizia emersa, infatti, ci dice che sarebbe già pronta una campagna vaccinale combinata tra il virus e l’influenza stagionale.

Tre anni fa, di questi tempi, stavamo uscendo al drammatico lockdown resosi necessario per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Un virus venuto dalla Cina, che, nel giro di pochissime settimane, si è esteso su tutto il pianeta, diventando una pandemia mondiale. Un periodo che mai avremmo pensato di vivere e che ci ha portato via persone care, tempo, risorse economiche.

Oggi, a distanza di tre anni, la situazione sembra essere migliorata. Il Covid-19 fa meno paura e i Paesi di tutto il mondo hanno, di fatto, eliminato ogni tipo di restrizione. In tal senso rema anche la decisione dell’Organizzazione mondiale della sanità di dichiarare la fine dell’emergenza Coronavirus. Eppure, le ultime notizie ci dicono che nelle prossime settimane potrebbe ripartire una massiccia campagna di vaccinazione, sia contro il Covid stesso, sia contro l’influenza stagionale. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Covid e influenza: riparte la campagna di vaccinazione?

Il sottosegretario alla Salute del Governo italiano, Marcello Gemmato, ha recentemente risposto, in Parlamento, su quello che potrà accadere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, allorquando dovrà partire la “classica” stagione di vaccinazioni contro l’influenza stagionale. Secondo l’esponente del Governo di Giorgia Meloni, i Paesi dovrebbero prendere in considerazione campagne di vaccinazione combinate contro la malattia Covid-19 e l’influenza.

In autunno, infatti, gli esperti non si sentono di escludere a priori una possibile recrudescenza del Covid-19, per cui, bisogna farsi trovare preparati, per non dover poi prendere scelte drastiche e dolorose sulla base della situazione emergenziale. Sempre nel corso del medesimo intervento parlamentare, il sottosegretario Gemmato ha anche affermato che l’Italia è attualmente in possesso di adeguate dosi di vaccini autorizzati dall’EMA per poter intraprende, eventualmente, una campagna vaccinale di massa.

La linea del Governo Meloni contempla quindi la possibilità di combinare le campagne di vaccinazione contro COVID-19 e influenza. Ovviamente, stando a quanto dichiarato, la maggiore attenzione dovrebbe focalizzarsi sulla protezione delle persone di età superiore ai 60 anni e di altri individui vulnerabili indipendentemente dall’età durante la stagione autunnale/invernale.