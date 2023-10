Belluno, un cervo combina il disastro

Un incidente imprevedibile e paradossale: un cervo ha condotto un conducente fuori strada, il tir si è letteralmente ribaltato.

Quanto accaduto mercoledì 18 ottobre presso il Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno, ha prodotto un certo sgomento. L’intera comunità piange la scomparsa prematura del 35enne Manuel Favaro, padre di famiglia e camionista esperto, impiegato nell’azienda di autotrasporti Vecchiato di Preganziol. “Lavorava con noi da quattro anni” – le parole del proprietario e dirigente Diego Vecchiato – “Quello che è successo ha dell’incredibile”. Il giovane, originario di Treviso, si era trasferito a Salzano insieme alla compagna Tiziana e alla figlia di un anno.

La madre di Favaro, una volta appresa la notizia della morte prematura di suo figlio, è stata colta da un malore. La sua abitazione presentava ancora i fiocchi rosa per l’arrivo della nipotina. “Come Comune saremo presenti alla cerimonia funebre quando sarà fissata” – le parole del primo cittadino Luciano Betteto – “Tutta la comunità di Salzano si stringe intorno alla famiglia”. Nel frattempo Diego Vecchiato ha richiesto l’intervento della autorità, in nome di una maggiore chiarezza.

Il capo dell’ormai defunto Manuel Favaro non crede nell’imprevedibilità e soprattutto nell’inevitabilità dell’incidente. Laddove fosse stato installato un sistema di sicurezza adeguato, in modo da impedire – o quantomeno limitare – l’attraversamento degli animali sulla strada, è probabile che Manuel non avrebbe subìto alcun tipo di ripercussione.

Un incidente mai visto

Mercoledì 18 ottobre Manuel Favaro stava percorrendo la strada provinciale in direzione di Belluno, quando un cervo adulto si è schiantato contro il suo tir, distruggendo la cabina del conducente. Il 35enne ha perso il controllo del mezzo, che si è quindi ribaltato a bordo strada. Gli operatori sanitari del 118 di Suem Verona, accompagnati da un’ambulanza e da un elisoccorso, hanno raggiunto il luogo della tragedia alle 7.10 del mattino. Inutili i tentativi di rianimazione dell’autotrasportatore.

Le autorità hanno confermato il decesso di Manuel e del cervo responsabile dell’incidente. Sembra inoltre che un secondo veicolo sia rimasto coinvolto, ciò nonostante il conducente dell’auto – fortunatamente – ne è uscito illeso. Diego Vecchiato ha sottolineato la pericolosità del tragitto percorso dal suo dipendente: non è la prima volta infatti che il Borgo Valbelluna assiste ad attraversamenti improvvisi da parte degli animali selvatici, un pericolo tanto per i cittadini residenti, quanto per gli esemplari della fauna locale.