Bambino di 6 anni perso di vista in spiaggia, lo ritrovano morto nel mare

La tragedia avvenuta sulla spiaggia di Chioggia. Nessuno riusciva a trovare il bambino di 6 anni, poi recuperato dal mare

Un episodio triste e sconcertante quello avvenuto sulle spiagge di Chioggia nei giorni scorsi. Un bambino di 6 anni, infatti, ha perso la vita in mare dopo essere stato perso di vista dai genitori.

I fatti sono avvenuti sulla spiaggia dell’Astoria. Il piccolo di 6 anni, insieme ai suoi due genitori di origini ghanesi, si trovava in vacanza a Chioggia. La coppia vive infatti in Spagna, ma aveva deciso di trascorrere un po’ di ferie in Italia. Purtroppo, però, l’incidente del loro bambino sarà un dramma che ricorderanno per sempre.

La scomparsa e poi l’allarme, fino al ritrovamento

Il piccolo si trovava in spiaggia e, sotto l’occhio attento dei genitori, stava giocando sulla sabbia. Ma ad un certo punto il bambino è sparito. Forse una distrazione, una telefonata o semplicemente troppa fiducia: il piccolo non stava più giocando in spiaggia. Sono bastati pochi attimi ai genitori per capire che il loro figlio si era allontanato troppo. Dopo una prima ricerca, in cui la coppia ha chiamato a gran voce il bambino, l’allarme è stato comunicato anche ai bagnini e al personale della spiaggia, oltre ad alcuni bagnanti che hanno deciso di unirsi alla ricerca. Poi il ritrovamento in mare.

Una volta recuperato dall’acqua, il piccolo era già privo di sensi e aveva perso conoscenza. I soccorsi sono stati praticamente immediati, grazie alla presenza del personale del Suem 118 nei pressi della spiaggia. Tuttavia, dopo un lungo tentativo di rianimazione cardio polmonare, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino di 6 anni. Sulla zona è arrivato anche un elicottero, che però non ha potuto effettuare l’atterraggio per via delle troppe persone presenti sulla spiaggia. Secondo una prima ricostruzione, però, prima dell’arrivo del velivolo il piccolo era già morto.

Tuttavia, è stata aperta un’inchiesta, affidata alla Capitaneria di porto. A commentare la tragedia avvenuta sulle spiagge della località balneare è stato anche il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao. Il Primo Cittadino ha commentato con tristezza l’episodio, rivolgendo il proprio cordoglio alla famiglia a nome di tutta la comunità. “Ci stringiamo a loro in questo momento difficile da accettare – ha dichiarato Armelao – il silenzio è un atto di amore verso questa piccola creatura”. Il sindaco ha anche ringraziato il personale del 118 e i bagnini per il loro operato. Resta da capire, quindi, se in questa tragedia ci sono delle responsabilità.