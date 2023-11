Amici, contro l’insegnante interviene la mamma dell’alunno: le dure parole

Amici di Maria De Filippi, contro l’insegnante interviene la mamma dell’alunno: esplode una vera e propria polemica, le dure parole

Amici di Maria De Filippi è una delle trasmissioni più seguite della televisione italiana. Ad oggi, i telespettatori sono sempre curiosi di vedere quali sono i talenti che partecipano cercando di capire chi tra loro riuscirà a raggiungere il successo, chi da qui ad un anno avremo modo di vedere al Festival di Sanremo o comunque in cima ad una classifica di hit. Insomma, ad oggi i cantanti che esordiscono nei talent, sono quelli che riescono a riscuotere più successo in assoluto.

Anche questa edizione, sta riscuotenso un successo incredibile. Ogni settimana, il talent di Maria colleziona numeri pazzeschi.

C’è da dire che neanche le polemiche stanno mancando: quelle sono davvero all’ordine del giorno. Così come le liti tra gli insegnanti e le avversioni per alcuni allievi, così come quella di Alessandra Celentano per il ballerino Nicholas, che proprio non le piace.

Amici di Maria De Filippi: l’insegnante Alessandra Celentano nelle polemiche

Fin dalla sua entrata all’interno della scuola, Nicholas si è ritrovato a fare i conti con le critiche della famosa insegnante, che non lo reputa un ballerino all’altezza. La professoressa di danza non fa altro che sottolineare tutti i suoi limiti, a differenza di Raimondo Todaro che lo reputa davvero bravo. Infatti, in ogni puntata, abbiamo modo di assistere alle liti tra i due insegnanti che proprio non sono d’accordo sulle qualità del ballerino.

Intanto, tra una discussione e l’altra in puntata, ha deciso di intervenire la madre di Nicholas. Infatti la donna ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero di Di Più Tv dove si è scagliata contro la professoressa per il modo in cui sta trattando suo figlio:

“Basta umiliare Nicholas. Lui ha sofferto tanto per la danza. Per danzare e studiare si è impegnato moltissimo e ha fatto sacrifici. Maestra Celentano, lasci in pace mio figlio. Ho seguito tutti i daytime ed è per questo che parlo così”.

Insomma, Alessandra Celentano cambierà atteggiamento dopo le parole della madre dell’allievo? Conoscendo la professoressa di danza, di certo non si farà influenzare: infatti, ha sempre ribadito che se un ragazzo o una ragazza non si sente all’altezza di pressioni di questo tipo, può sempre decidere di andare via dal programma.