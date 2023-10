Allerta del Ministero: se hai acquistato questo yogurt non consumarlo, potrebbe essere pericoloso

Lo yogurt è uno degli alimenti più consumati in assoluto, ecco perché bisogna prestare attenzione prima di acquistarlo: uno è stato ritirato.

È arrivato l’allarme del ministero su questo tipo di yogurt per cui, se lo avete consumato ecco cosa dovete fare. In alternativa se lo avete solo acquistato e lo tenete in frigo potete comportarvi in questo modo: ecco tutte le indicazioni.

È stato pubblicato l’avviso di un nuovo richiamo sul sito Salute.gov per uno dei prodotti più utilizzati da tutti nel mondo. Si tratta dello yogurt magro che ogni giorno compriamo al supermercato e mangiamo. A colazione, merenda o come spuntino, sicuramente non manca in nessun frigorifero: ecco allora cosa fare se lo avete comprato o già consumato.

Yogurt ritirato dal mercato: ecco cosa fare dopo l’allerta del Ministero della Salute, di quale si tratta

È la base di quasi tutte le colazioni degli italiani, lo yogurt magro sia bianco che a frutta e ogni giorno sono milioni le persone che lo acquistano. Ecco perché un’allerta su questo prodotto spaventa particolarmente.

Sul sito Salute. gov possiamo infatti vedere che è stato pubblicato un nuovo richiamo, dopo quelli del Formaggio saporito delle Valli di Latteria Cividale e Valli di Natisoni, il Riso Carnaroli di Carosio e l’Hamburger bovino di razza chianina della Lidl, ecco che arriva l’avviso sullo yogurt.

Nello specifico si tratta dello Yogurt colato magro senza lattosio della marca Welless. Questo prodotto è stato ritirato dal mercato a causa di un rischio allergeni. La data dell’allerta è quella del 17 ottobre, ma il richiamo e i controlli partono dal 14. Per cui è meglio controllare a partire dalla data antecedente il richiamo.

Il prodotto è uno dei più venduti nel reparto di yogurt colato e si tratta di uno yogurt senza lattosio prodotto dalla società OSA, il vasetto di 150 grammi. Generalmente lo vendono i supermercati a marchio Penny Market. Se nel frigorifero però avete questo prodotto, ecco cosa dovete controllare nel dettaglio.

Innanzitutto dovete vedere il codice che riguarda il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è GR 45 883 EC. Poi potete leggere sull’etichetta il nome del produttore che è Kri Kri, con sede dello stabilimento in 3rd km Nat. Roas of Serres – Drama 62 a Serres, in Grecia. Sono interessate dal richiamo tutte le confezioni con scadenza 18 novembre 2023.

Se avete questo prodotto allora non consumatelo quindi riportatelo al punto vendita e vi verrà fatto il reso entro il 18 novembre. Se avete notato questi sintomi: gonfiore addominale, nausea, vomito, diarrea, meteorismo e dolore addominale, rivolgetevi al medico. Il prodotto non è adatto agli intolleranti al lattosio.