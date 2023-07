Allerta del Ministero: “Non utilizzate questo utensile da cucina”, può essere dannoso per la salute

Attenzione ad un utensile da cucina di un famoso marchio, Il Ministero della Salute ha emanato un avviso, c’è un rischio concreto nel suo utilizzo.

Siamo abituati a sentir parlare di richiami alimentari, cioè quando dei prodotti non superano i test di controllo e vengono ritirati dagli scaffali. Ciò succede anche per utensili e prodotti non destinati al consumo.

I test vengono effettuati a campione, proprio dalle aziende produttrici; questo consente di garantire sicurezza ai consumatori. Se un’azienda rileva qualche problema avverte subito il Ministero della Salute, e poi pubblica le specifiche del prodotto. Infatti un test può evidenziare una criticità anche molto tempo dopo che il prodotto è stato commercializzato, e quindi acquistato da centinaia, migliaia o milioni di consumatori.

È il caso probabilmente della paletta per alimenti prodotta da un famoso marchio, la Sambonet Paderno Industrie Spa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e soprattutto cosa fare se abbiamo in casa l’utensile richiamato.

Utensile da cucina molto pericoloso per la salute, controllate in cucina, è un avviso urgente

È molto importante condividere il più possibile questa notizia, poiché la paletta richiamata è fatta di un materiale che rilascia sostanze potenzialmente tossiche e molto dannose per la salute umana.

Ricordiamo, a questo proposito, che sono ancora in atto le discussioni sui materiali delle pentole antiaderenti, che per decenni sono state vendute (anche a prezzi alti) come performanti e sicure. Invece utilizzandole si rischia di assumere insieme al cibo delle sostanze tossiche, sostanze che rendono appunto antiaderente la pentola o padella.

La stessa cosa sembra si stia verificando sulla produzione di un particolare utensile da cucina; dopo alcuni controlli, un’intera partita è stata ritenuta non idonea e pericolosa. Ecco le specifiche:

Paletta forata per pentole antiaderenti a marchio “Paderno” – il motivo del richiamo, come riportato ufficialmente sul sito del Ministero della Salute, è “il possibile rischio di migrazione specifica di 4,4′-diamminodifenilmetano, composto noto anche come 4,4′-metilendianilina (Mda)” questa sostanza è presente nella lista delle sostanze “estremamente problematiche”, definita così dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche (Echa) – l’utensile si può riconoscere dal numero di Lotto, che è il seguente: 22023885048001 – la confezione comprende un solo utensile, venduto singolarmente, di colore nero, dal peso indicativamente sui 40 grammi. Come accennato poco sopra, il produttore di questi utensili è l’azienda Sambonet Paderno Industrie Spa.

Cosa fare se h trovato questo utensile?

Chi avesse acquistato la paletta per cucina in qualsiasi negozio, è invitato a riportarlo nel punto vendita. In questi casi si ha diritto ad un rimborso o sostituzione, anche senza presentare lo scontrino.