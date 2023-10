“Avevo paura di vivere”: le spiazzanti parole della star italiana commuovono il web

La star italiana commuove il web con una confessione durissima: “Avevo paura di vivere”, ecco cosa ha rivelato, le sue sono parole da brividi.

Capita spesso che i personaggi del mondo dello spettacolo approfittino delle interviste per raccontarsi e rivelare anche alcune verità difficili che riguardano le loro vite. Gli artisti in particolare, infatti, tendono a mostrare solo il loro lato professionale, restando estremamente riservati su tutto quello che riguarda le loro vite private.

In alcune interviste, poi, aprono anche i cassetti più nascosti della loro anima, lasciando spesso a bocca aperta i loro fan. La star italiana di cui vi parliamo, ad esempio, è sempre apparsa forte e sicura, ma nel corso di una recente intervista ha tirato fuori un lato di sé che forse solo in pochi conoscono, facendo commuovere il web con le sue parole.

La sua confessione, infatti, è stata del tutto inaspettata e riguarda un momento molto difficile della sua vita dal quale pian piano sta venendo fuori. Lei è amatissima dal pubblico e il suo racconto non è passato affatto inosservato, tanto da diventare subito virale sul web e soprattutto sui social: scopriamo insieme di chi si tratta e cosa ha rivelato nel dettaglio.

Le parole della star italiana commuovono il web: “Avevo paura di vivere”, ecco di chi si tratta e cosa ha rivelato

Nel corso di una recente intervsta al podcast ‘Passa da Basement’ di Gianluca Gazzoli, una delle star italiane più amate dal pubblico ha fatto una rivelazione inedita e inaspettata sulla sua vita privata, lasciando tutti a bocca aperta e commuovendo il web con le sue parole piene di verità e sofferenza.

Lei è una delle voci più belle del panorama italiano e proprio in questi giorni ha presentato il suo album ‘Souvenir’: stiamo parlando di Emma Marrone. Durante la chiacchierata con Gianluca Gazzoli, l’ex vincitrice di Amici ha parlato del momento più difficile della sua vita, ovvero la morte di suo padre, avvenuta poco più di un anno fa.

Emma ha rivelato che nel periodo immediatamente successivo a questo tragico evento ha fatto molta fatica ad andare avanti: “Ho avuto proprio dei problemi io, non riuscivo a fare le cose. Poi ho capito che non avevo paura di morire, avevo paura di vivere”, ha dichiarato, aggiungendo poi di essere riuscita pian piano a fare di questa paura un motivo di forza per continuare la sua vita e il suo lavoro.

“La morte di mio padre mi ha talmente devastata, spaventata, che per assurdo adesso non ho più paura di niente, non mi tocca più niente. Non ho più paura della vita, delle persone, di quello che dicono o che pensano. Nulla può più scalfire il mio cuore”, ha raccontato Emma, commuovendo tutti con le sue parole.