Harry e Meghan torneranno nella Royal Family? L’indizio fa sperare i sudditi: potrebbe succedere davvero

I Duchi del Sussex si trovano in esilio volontario oltreoceano. Torneranno mai a Londra? Harry e Meghan attendono feedback.

Alcuni ricorderanno il 2020 come l’anno della pandemia, altri invece non potranno fare a meno di pensare al fantomatico addio dei Duchi del Sussex. Sono trascorsi quasi quattro anni dall’ufficializzazione del loro abbandono. L’annuncio nel quale spiegavano che avrebbero servito la Corona indipendentemente dall’accesso ai fondi reali divenne virale in pochi istanti. La Royal Family non avrebbe mai potuto immaginare che il termine “servire” implicasse in realtà il tentativo di mortificazione pubblica. I cittadini britannici attendono un cambio di rotta da parte del secondogenito Windsor.

Quando un figlio commette un errore, è difficile non perdonarlo laddove si scusi. Nonostante Harry non abbia ancora espresso il proprio dispiacere in merito a quanto accaduto, è evidente che i residenti di Buckingham Palace sentano inesorabilmente la sua mancanza. Viene da chiedersi a questo punto se il diretto interessato abbia intenzione, almeno in futuro, di riappacificarsi con il sovrano e con l’erede al trono. Un insider ha spiegato che, mentre Re Carlo III appare più docile e accogliente, il Principe William rifiuta categoricamente ogni possibilità di confronto. Eppure, sembra non sia detta l’ultima parola.

Harry e Meghan sperano di tornare a Londra?

Un dettaglio ha lasciato ben sperare coloro che desiderano il ritorno epocale del Principe Harry a Londra. In seguito alla Megxit, i Duchi del Sussex avevano giurato alla Regina Elisabetta II che non avrebbero utilizzato il profilo social Sussex Royal (@sussexroyal), tantomeno il marchio associato al titolo. Una volta raggiunte le coste californiane, la coppia ha tentato di trasformare tale riconoscimento in un marchio commerciale, associandolo a capi di abbigliamento, accessori, libri e così via. Un piano fallimentare, in quanto – sui titoli nobiliari – l’ultima parola spetta al sovrano o alla sovrana.

Nondimeno l’account social è rimasto inspiegabilmente aperto. Non viene aggiornato dal 2020, anno del drastico annuncio. Neppure la morte della Regina Elisabetta II contemplò la pubblicazione di un post di condoglianze. E’ evidente dunque che i diretti interessati abbiano scelto di accantonare categoricamente il suo utilizzo.

Eppure, nonostante ciò, è rimasto accessibile e aperto. Ed è proprio questo il dettaglio che fan ben sperare: Harry sente forse la necessità di mantenere un cordone ombelicale implicito con la famiglia d’origine? Per il momento non è dato saperlo. Fatto sta che il Duca non sente ancora di voler rinunciare all’account Instagram ufficiale assegnato ai reali.