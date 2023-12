Jerry Calà, dopo anni spunta una dichiarazione d’amore: l’attore lascia tutti senza parole con questo gesto

Il loro legame è fortissimo, hanno un rapporto speciale e il suo messaggio davanti alle telecamere non è altro che l’ennesima dimostrazione.

Era stato preso di mira Jerry Calà semplicemente per aver preso posizione all’interno del campo politico. Nell’occhio del ciclone non è rimasto molto, fortunatamente, tempestivo l’intervento di una persona molto importante nella sua vita, che ha deciso di difenderlo. La dichiarazione d’amore ha commosso il pubblico, nessuno si sarebbe mai aspettato un gesto così eclatante. Eppure il sentimento forte che li lega lo ha spinto a parlare.

Il loro rapporto non ha avuto modo di finire sotto la luce dei riflettori, forse anche per questo si è evoluto in maniera genuina e profonda. Le dichiarazioni non hanno colto però di sorpresa i fan più incalliti dell’attore che conoscevano l’esistenza di questo indissolubile legame. Tuttavia, l’emozione in studio a La vita in diretta è stata comunque tanta e il momento di quelli che fanno salire i brividi lungo la schiena.

Il figlio di Jerry Calà a cuore aperto sul loro rapporto: “Sei un grande papà”

Era stato il primo a schierarsi in sua difesa quando l’opinione pubblica si era rivoltata contro di lui qualche tempo fa. Nato nel 2003 dal matrimonio con Bettina Castioni, la seconda moglie, oggi a vent’anni dichiara con orgoglio i propri sentimenti per il padre, Johnny Calà non ha potuto far altro che esternarli pubblicamente. L’intento forse quello di far capire che persona sia veramente l’attore: “Io sono orgoglioso di mio padre, di ciò che rappresenta come artista e dell’educazione che mi ha dato“.

Come ci si poteva immaginare il ragazzo ha scelto di seguire le sue orme, buttandosi a capofitto nel mondo dello spettacolo e in particolare in quello della recitazione. Dopo gli studi all’Istituto Alle Stimmate di Verona, ha cominciato a lavorare sul set, nonostante Calà l’avesse già fatto comparire in alcune delle sue pellicole tra cui Torno a vivere da solo e Vita Smeralda.

Per la recente ospitata a La vita in diretta, gli autori hanno deciso di fare un regalo alla leggenda del grande schermo, chiedendo proprio a Johnny di registrare un videomessaggio: “Volevo dirti grazie per tutto quello che fai per me e anche per la mamma. Sei veramente un grande papà. Nonostante le discussioni, con te non ci si annoia mai. Mi incoraggi sempre a inseguire le mie passioni e ad andare in fondo. È veramente bello condividere le mie passioni con te”.