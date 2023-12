Giovanni Allevi è innamoratissimo di lei: chi è e cosa fa la moglie del pianista

Giovanni Allevi è un celebre pianista capace di incantare le folle. Ma chi è sua moglie? Ecco cosa fa nella vita.

Giovanni Allevi è un artista di grande successo che ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni ’90. Ma chi è la donna al suo fianco? Vediamo cosa si sa di lei.

Giovanni Allevi è un pianista molto particolare che ama esibirsi in jeans e maglietta ai suoi concerti. Si è diplomato nel 1990 in pianoforte al Conservatorio F. Morlacchi di Perugia. Ha frequentato anche corsi di biomusica e musicoterapia. Il suo primo album pubblicato da Jovanotti risale al 1997. In seguito ha aperto i concerti del tour del cantante con i brani del suo disco: 13 dita. L’anno seguente ha realizzato la colonna sonora di un cortometraggio presentato al Sundance Film Festival.

Nel 2002 ha partecipato all’album di Jovanotti Lorenzo 2002 – Il quinto mondo nel ruolo di coautore di alcuni brani suonando pianoforte e tastiere. Un anno dopo ha promosso un’opera dal vivo, La favola che vuoi, che lo ha portato al suo secondo album per pianoforte da solista: Composizioni. Nel 2008, invece, si è esibito in Senato per il concerto di Natale. Due anni fa ha ottenuto il titolo di ambasciatore della cultura giapponese da parte della prefettura di Kagoshima.

Per quanto riguarda la vita privata, negli ultimi tempi non ha tenuto concerti o eventi perché gli è stato diagnosticato un mieloma multiplo per il quale ha dovuto curarsi. Negli aggiornamenti sulla sua pagina Instagram ha detto di non aver smesso di comporre musica. Il prossimo 7 febbraio tuttavia sarà ospite di una serata durante il Festival di Sanremo. Ma chi è sua moglie?

Giovanni Allevi, ecco la donna della sua vita

Il compositore è reduce da un lungo periodo di lontananza dal palco dovuto alla malattia. Al suo fianco c’è sempre stata lei. Il suo nome è Nada Bernardo, moglie dell’artista. La donna è anche la madre dei due figli dello scrittore, Leonardo e Giorgio, ancora bambini. La coppia condivide la passione per la musica. La moglie del vip infatti è diplomata in pianoforte e ha una laurea presa all’Università Bocconi.

Nada ricopre il ruolo di manager del marito e dunque lo sostiene costantemente. Per il compositore la sua famiglia è tutto. In un’intervista l’ha definita “la sua Itaca”. Il pianista però parla raramente di moglie e figli. Su questi ultimi ha dichiarato che è compito dei genitori avvicinarli a strumenti musicali e forme espressive per poi lasciarli liberi di sperimentare. Per quanto riguarda la sua dolce metà, non ha una pagina social.