Fedez si allontana da Chiara Ferragni, adesso il suo cuore è per lei: follower senza parole

Fedez e Chiara Ferragni sembravano una coppia inossidabile dello showbiz italiano, eppure qualcuno è arrivato a mettersi tra di loro.

Dopo la crisi dello scorso anno, diventata assolutamente evidente durante il Festival di Sanremo, molti erano pronti a scommettere che il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni avesse raggiunto un punto limite e che, presto, la loro felicità si sarebbe incrinata e forse sarebbero arrivati al divorzio.

Eppure, soprattutto per i due bambini della coppia, le cose non sono andate così. Chiara e Federico hanno superato la crisi, raccontandola anche nella puntata speciale di The Ferragnez dedicata a Sanremo. Successivamente i due si sono ritrovati più vicini che mai a causa dei problemi di salute dell’artista, costretto a due operazioni di urgenza per un’emorragia interna che avrebbe potuto costargli la vita. Proprio per questo motivo sembra ancora più crudele che Fedez abbia trovato qualcun altro che gli faccia battere il cuore.

Fedez: “Se questo non è amore”, ecco chi lo ha conquistato

A quanto pare Fedez è stato più volte “travolto” dalla passione proprio sul divano di casa, e di certo mentre la moglie era vicina. Ad investirlo è stato l’affetto di Paloma, la cucciola di Golden Retriver che è entrata a far parte recentemente della famiglia dopo la morte di Matilde.

Quest’ultima era il cagnolino di Chiara Ferragni, su cui Fedez aveva scritto un verso e che aveva permesso ai due di entrare in contatto e quindi di innamorarsi. Fortunatamente, dopo il suo decesso, la mamma di Chiara Ferragni, che conosce benissimo sua figlia, ha deciso di intervenire per riportare il sorriso sia a lei sia ai due piccoli di casa.

È stato allora che è arrivata Paloma, la cucciola che ha portato nella famiglia una ventata di allegria e di spensieratezza in un periodo molto buio per tutti. Paloma è decisamente più irruenta di Matilde, dal momento che la prima cagnolina era molto anziana ma soprattutto era un bulldog francese, una razza poco attiva e sicuramente poco atletica.

Proprio per questo la cagnolina è molto più fisica nelle sue dimostrazioni di affetto e spesso lo è con Fedez, quello che meno di tutti riesce a tenerla a bada imponendole di stare buona. Tra i due è scoppiato l’amore e l’artista si ritrova spessissimo vittima degli “assalti” di Paloma, soprattutto quando lui è steso sul divano e lei cerca di attirare la sua attenzione per giocare.