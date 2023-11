Zelensky è convinto che sta vincendo

Come se niente fosse, Zelensky ripete i suoi annunci di vittoria e i suoi appelli. Come se dell’indipendenza dell’Ucraina importasse ancora.

La tragedia dell’Ucraina, invasa, bombardata e in macerie, non fa più notizia. Il presidente Zelensky ha usato i media ossessivamente per chiedere aiuto e armi contro la Russia, finché i media, assetati di novità e di nuove tragedie, l’hanno accantonato. La controffensiva è fallita, quindi non merita più grande attenzione. La guerra d’Ucraina sin dall’inizio si è sdoppiata in un conflitto mediatico, che ha visto i media arruolati come forze speciali. Le quali ora stentano a raccontare che cos’è successo, perché e come la Russia si è presa il Donbass.

Poi, quel che è peggio, è scoppiata un’altra guerra, oltretutto in Medio Oriente. Dove la Palestina è ormai tradizionalmente un luogo dello spirito, come Israele, in una terra in rapporto alla quale si caratterizza una politica. Dunque va assecondata la pulsione di chi preferisce occuparsi di ciò che sente più proprio? O forse non vale la pena di scoprire l’imprevista consonanza con un Paese sconfitto e devastato come l’Ucraina? Ai confini con la Russia, per mesi, i commentatori hanno sostenuto che si giocava una partita importantissima per l’Occidente e il mondo intero, salvo poi accorgersi che il cuore batte altrove e che aiutare l’Ucraina costa troppo.

Tra morti e feriti, in mezzo alle macerie Zelensky resta solo

Ma Volodymyr Zelensky insiste imperterrito nei suoi annunci, trasmessi sul suo canale Telegram, carichi sia di dolore che di un singolare entusiasmo per una vittoria che vede solo lui. Le forze ucraine, come sostiene il presidente con tono epico, ha fermato il nemico, che tentava di avanzare verso Vuhledar. L’esercito di Kiev ha reagito vittoriosamente infliggendo pesanti perdite: dozzine di veicoli, molti uomini uccisi e molti feriti.