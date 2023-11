Barbara d’Urso orgogliosa dei suoi figli: che lavoro fanno Emanuele e Gianmauro

Barbara D’Urso è molto orgogliosa dei suoi due figli, Emanuele e Gianmauro, ma che lavoro fanno i due ragazzi?

La conduttrice napoletana ha due figli, nati dal matrimonio con Mauro Berardi: Emanuele e Gianmauro. Raramente la presentatrice parla di loro o li mostra in foto perché i due si sono voluti tenere lontani dal mondo dello spettacolo. Per farsi strada da soli non volevano essere additati come “i figli di…”, ma conosciamoli meglio.

L’annuncio di Barbara D’Urso a conclusione di ogni puntata di Pomeriggio Cinque era sempre: “Il mio cuore è vostro, e dei miei figli”. La conduttrice è infatti la mamma di Emanule e Gianmauro, nati dal matrimonio con il produttore cinematografico Mauro Berardi. Con l’uomo l’attrice ha avuto infatti due bambini a distanza di poco tempo, nel 1986 e nel 1988. I ragazzi però sono sempre stati lontani dai riflettori.

I figli di Barbara D’Urso: chi sono e che lavoro fanno Emanuele e Gianmauro

Nonostante abbia passato lei stessa una vita sotto i riflettori, Barbara D’Urso ci ha tenuto molto a tenere i suoi figli lontani dal mondo dello spettacolo. I due hanno avuto una vita tranquilla e hanno seguito le loro aspirazioni, nonostante siano figli d’arte hanno scelto le loro strade senza seguire le orme dei genitori.

Gianmauro Berardi si è laureato in medicina con il massimo dei voti, è un medico molto stimato nel suo settore e lavora presso l’ospedale Forlanini di Roma. Ha lavorato anche nelle zone colpite dalla guerra. Secondo i rumors proprio in occasione della sua laurea i genitori avrebbero messo da parte le ostilità.

Emanuele Berardi è invece stato più spesso al centro di notizie, anche di cronaca rosa, per le sue frequentazioni con alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Il suo lavoro è in qualche modo legato al mondo dello spettacolo infatti è un videomaker, produttore e fotografo professionista e realizza reportage fotografici in giro per il mondo. Vive tra Roma e Milano e viaggia spesso.

I due ragazzi sono molto riservati e anche la mamma non ne parla mai. Nonostante la fine del matrimonio con Mauro Berardi sia stata per lei un trauma, Barbara ha ora buoni rapporti con il padre dei suoi figli. Sono apparsi insieme alla presentazione del film, Shukran. E’ stato prodotto dal figlio Emanuele al quale la D’Urso ha dedicato un post su Instagram:

Le parole di Barbara D’Urso per Emanuele Berardi

“Lo sapete… Non parlo mai dei miei figli… Figli che hanno intrapreso due percorsi diversi, ambedue difficili. L’hanno fatto rigorosamente da soli ma questa volta non posso fare a meno di condividere con voi l’orgoglio e l’emozione che ho provato durante la proiezione speciale di “Shukran” all’interno della manifestazione @Alicenellacitta del @Romacinefest.

È un film tratto da una storia vera, che coraggiosamente mio figlio Emanuele ha prodotto, davanti al quale è impossibile rimanere indifferenti. È ambientato durante la guerra civile in Siria, tocca corde profonde dell’emozione e la sua visione è importante soprattutto in questo momento storico… Ieri ero in sala per l’anteprima e con noi c’era ovviamente anche Mauro, per supportare emotivamente il lavoro di nostro figlio, di cui andiamo profondamente fieri. E come sempre @emanuele_berardi_ un pezzo del mio cuore è tuo”.