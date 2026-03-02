Chi siamo

Disclaimer

Privacy Policy

Esteri

Trump, il re del caos

Foto dell'autore

Armando Del Bello

Trump regna sul caos. Ed è solo l’inizio. Se nella sua mente da ottantenne forse in buona salute vede Nuovo Mondo siamo ancora lontani dall’arrivarci.

Donald Trump regala un’altra ondata di incertezza al mondo, qualcosa che sembra avvicinare il rischio sistemico di una tempesta perfetta.  La domanda che in queste ore viene fatta ripetutamente a Trump dai giornalisti è: quanto durerà il conflitto in Iran?

 

Trump e il caos
Trump una altro passo verso il caos (Ansa) – L’Intellettualedissidente.it

Trump ha detto ad Axios che ci sono due opzioni. Una delle due prevede una guerra lunga: «Posso continuare a lungo e prendere controllo di tutto». L’altra: «Finire in due o tre giorni e dire agli iraniani: “Ci vediamo di nuovo tra qualche anno se iniziate a ricostruire». Ma ieri ha suggerito che l’operazione durerà quattro settimane. Dall’Iran lo scorso giugno al Venezuela Trump ha scelto opzioni militari «in-and-out». Un’operazione rapida in Iran sarebbe molto diversa dal «cambio di regime» discusso da alcuni funzionari americani e israeliani. E quando l’Atlantic gli ha chiesto se è disposto a continuare i bombardamenti finché il popolo iraniano non rovescia il regime, il presidente ha risposto che non può dirlo, e che dovrà valutare la situazione man mano.

Iran sotto attacco, ora il problema è il petrolio

Iran, non si vede la fine

Google News

Lintellettualedissidente.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Lintellettualedissidente.it non è una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001

Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Chi siamo

Disclaimer

Privacy Policy