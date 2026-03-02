Trump, il re del caos

Trump regna sul caos. Ed è solo l’inizio. Se nella sua mente da ottantenne forse in buona salute vede Nuovo Mondo siamo ancora lontani dall’arrivarci.

Donald Trump regala un’altra ondata di incertezza al mondo, qualcosa che sembra avvicinare il rischio sistemico di una tempesta perfetta. La domanda che in queste ore viene fatta ripetutamente a Trump dai giornalisti è: quanto durerà il conflitto in Iran?

Trump ha detto ad Axios che ci sono due opzioni. Una delle due prevede una guerra lunga: «Posso continuare a lungo e prendere controllo di tutto». L’altra: «Finire in due o tre giorni e dire agli iraniani: “Ci vediamo di nuovo tra qualche anno se iniziate a ricostruire». Ma ieri ha suggerito che l’operazione durerà quattro settimane. Dall’Iran lo scorso giugno al Venezuela Trump ha scelto opzioni militari «in-and-out». Un’operazione rapida in Iran sarebbe molto diversa dal «cambio di regime» discusso da alcuni funzionari americani e israeliani. E quando l’Atlantic gli ha chiesto se è disposto a continuare i bombardamenti finché il popolo iraniano non rovescia il regime, il presidente ha risposto che non può dirlo, e che dovrà valutare la situazione man mano.