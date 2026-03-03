Chi siamo

Disclaimer

Privacy Policy

Esteri

Iran, non si vede la fine

Foto dell'autore

Armando Del Bello

Trump, che aveva fatto campagna elettorale contro le guerre, ha attaccato sette Paesi: più di qualunque altro presidente in epoca moderna. E il presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti continueranno a bombardare l’Iran finché sarà necessario. «Sin dall’inizio abbiamo previsto quattro o cinque settimane, ma abbiamo la capacità di andare avanti più a lungo» ha detto alla Cnn.

Trump avverte che il colpo più duro contro l’Iran deve ancora arrivare e non esclude di «mandare soldati americani sul terreno, se necessario».

Donald Trump, le ragioni della forza
Donald Trump si è dato poco tempo (Credits foto: Ansa) – L’intellettualedissidente.it

Dopo elenca i quattro obiettivi della sua campagna e il cambio di regime non c’è, così come è sparito l’incitamento all’insurrezione del popolo iraniano. L’impressione emersa dal suo discorso alla Casa Bianca e dal briefing capo del Pentagono Hegseth, è che l’amministrazione volesse fare un po’ di chiarezza sulla propria strategia e abbassare le aspettative di vedere presto la democrazia rifiorire a Teheran, scrive Repubblica. La strategia resta oscura e contradditoria e l’impressione è di un Trump costretto a navigare a vista, sorretto solo dallo strapotere delle armi, in un’area critica per gli equilibri economici del pianeta.

La finalità ultima degli attacchi all’Iran è chiara: incentivare alla ribellione, spingendo la popolazione a scendere in piazza. Ma a parte i caroselli di auto per festeggiare l’uccisione di Khamenei, non ci sono scintille di rivolta. La veemenza della reazione militare fa temere che gli ayatollah siano pronti a spegnere ogni protesta in un bagno di sangue, anche a costo di provocare una guerra civile. Uno scenario quest’ultimo che potrebbe trascinare il Medio Oriente nel caos. Senza il collasso della teocrazia sciita, il conflitto rischia di prolungarsi.

Trump, il re del caos

Iran, una buona notizia per Putin

Google News

Lintellettualedissidente.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Lintellettualedissidente.it non è una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001

Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Chi siamo

Disclaimer

Privacy Policy