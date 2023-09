Scopre che il fidanzato la tradisce poco prima del matrimonio: la sua vendetta è memorabile

Una nuova vendetta per tradimento diventa virale e scatena un dibattito in Italia. La vicenda di Segre e Seymandi non se la ricorda più nessuno.

Sembra l’anno delle vendette memorabili sui tradimenti. Prima abbiamo avuto Shakira, che dopo aver scoperto il tradimento di suo marito Gerard Pique, lo ha piantato e gli ha dedicato una canzone in cui sfotte lui e la sua fidanzata, paragonata a una Twingo. Poi c’è stato Massimo Segre, famoso banchiere di Torino, che dopo aver scoperto i tradimenti della sua ormai ex fidanzata Cristina Seymandi, ha preparato un discorso davanti al pubblico in cui ha esposto le sue ragioni del perché non ha voluto più sposarla.

Nel suo discorso lui l’ha accusata di averlo tradito, facendo pure il nome del presunto amante. Il video è diventato virale e ha scatenato un enorme dibattito pubblico, tra chi lo ha trovato divertente, chi ha condannato il comportamento di Segre e chi ha considerato giusto vendicarsi in questo modo. Una vendetta che ha creato non pochi problemi alla manager ex fidanzata, dato che si è trovata in una gogna mediatica.

Un’altra vendetta memorabile dopo un tradimento: è virale

L’opinione pubblica non ha fatto in tempo a dimenticare la vicenda di Massimo Segre, ma nemmeno di Shakira, dal momento che il suo singolo è uno dei più ascoltati in Italia e il Paese è tra quelli che hanno fatto conquistare il disco di platino alla cantante latina. Le vendette dei tradimenti sembrano piacere molto, soprattutto agli italiani.

Sta diventando virale la storia di una donna americana, che scoperto il tradimento del suo fidanzato, la sera prima di partire per l’Europa, ha inscenato una vendetta particolare. La ragazza ha pubblicato sui social delle fotografie che ritraggono il fidanzato e post-it dove lei scrive: “lui non sa che io so che mi ha tradita, faceva dei viaggi in giro e in ognuno di questi lui andava a letto con altre donne”.

In un’altra nota, lei ha scritto che lo avrebbe mollato dopo il viaggio. Il video è diventato virale e la donna è stata elogiata per essersi vendicata e per averlo lasciato. Ma in Italia, paese noto per il maschilismo cronico e gli stereotipi di genere, l’atteggiamento della ragazza non ha scatenato la stessa reazione. La maggior parte degli italiani l’hanno accusata di non avere dignità, perché è partita lo stesso nonostante il tradimento.

Molti utenti non hanno trovato corretta la vendetta perché hanno ipotizzato che lei si sia fatta pagare il viaggio, ma il fatto che lui sia stato additato come “cheater” sui social è passato in secondo piano. Tuttavia, molte donne si sono complimentate per la sua vendetta e hanno affermato che ha fatto bene e che sperano che lei si sia fatta pagare viaggi e cene.