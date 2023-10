Attimi di paura non appena la delegazione tedesca era salita sull’aereo a Tel Aviv. Durante i bombardamenti Scholz ha temuto di essere ucciso

Continua la guerra in Israele e sulla Striscia di Gaza. I bombardamenti sono andati avanti per tutta la notte e le vittime civili aumentano sempre di più.

Ma come in ogni guerra, non esistono davvero posti sicuri da cui difendersi da eventuali attacchi e bombe da parte del nemico. Lo sa bene Olaf Scholz, il Cancelliere tedesco che si era recato in Israele per un faccia a faccia con il Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Ecco che cosa è successo.

Mente la guerra in Medio Oriente infuria e le sirene di allarme non smettono di suonare, ci sono ancora forze in campo che cercano di puntare sulla soluzione diplomatica. Gli incontri tra il governo israeliano con le rappresentanze degli Stati occidentali continuano, non senza ostacoli e difficoltà. Lo sa bene la delegazione tedesca che ha volato in Israele insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz. Attimi di paura che sono stati ripresi da un video particolarmente drammatico e inquietante, che però racconta bene che cosa è successo nel giro di pochissimi secondi.

JUST IN: German Chancellor Olaf Scholz’s plane forced to evacuate as Israel’s Iron Dome intercepts rockets above their heads.

Shortly before departing the airport air raid sirens turned on forcing passengers to leave the plane.

German diplomats literally had to lay flat on the… pic.twitter.com/hOAEwnwgRq

— Collin Rugg (@CollinRugg) October 18, 2023