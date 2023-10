Netflix anticipazioni e nuovi arrivi, Gattopardo, Siffredi e non solo: tutto quello che non puoi perderti

Intense ed entusiasmante settimane su Netflix, tra anticipazioni e nuovi arrivi: ecco Il Gattopardo, Siffredi e non solo.

Tutti gli abbonati a Netflix devono prepararsi ad un autunno davvero ricchissimo di contenuti, dopo che la scorsa estate ha offerto diversi arrivi di qualità, dalla terza stagione di The Witcher alla quarta di Sex Education, fino al grandissimo esordio di One Piece. Come al solito, l’intrattenimento sul servizio pionieristico è sempre garantito.

Non mancheranno dunque grandi progetti nemmeno nei prossimi mesi, specialmente se guardiamo solamente al Made in Italy; non soltanto Rai e Mediaset, ormai anche le grandi piattaforme internazionali hanno imparato ad apprezzare film e serie tv prodotti in Italia.

Cosa dovranno aspettarsi, dunque, tutti gli abbonati a Netflix? Grandi nomi coinvolti, da Il Gattopardo a Rocco Siffredi: ce n’è veramente per tutti i gusti, ecco tutti i dettagli a riguardo tra anticipazioni, notizie e date d’uscita.

Netflix, nei prossimi mesi domina il Made in Italy: ce n’è per tutti i gusti

Parlando di serie televisive italiane su Netflix, non si può non citare Suburra Eterna, spin-off appunto di Suburra, già disponibile in streaming a partire dal 14 novembre per gli amanti del genere. Per chi ama le serie storiche invece risulta imperdibile l’appuntamento con la miniserie de Il Gattopardo, con Kim Rossi Stuart nei panni di Don Fabrizio Corbera e Deva Cassel nel ruolo di Angelica Sedara, oltre che con Briganti.

Quest’ultima serie racconterà da vicino il fenomeno del brigantaggio sviluppatosi nel Sud Italia a metà dell’Ottocento e vede nel cast Michela De Rossi e Ivana Lotito; Il Gattopardo dovrebbe arrivare a inizio 2024, mentre per Briganti si deve attendere qualche altra settimana.

Serie adolescenziale invece Adorazione, basata su un gruppo di ragazze adolescenti che vedono la loro vita cambiata per sempre dopo la sparizione di una loro amica; attesa con grandissimo entusiasmo la seconda stagione de La legge di Lidia Poet, per cui si dovrà però aspettare la primavera del 2024.

Matilda De Angelis è pronta a tornare nei panni di Lidia e a stupire ancora, così come Alessandro Borghi nei panni di Rocco Siffredi nella miniserie Supersex; episodio dopo episodio, verrà raccontata la vita del pornoattore, dalle origini al rapporto con la famiglia fino ad arrivare al successo avuto col cinema hard. Al fianco di Borghi, nel cast, la splendida Gaia Messerklinger interprerà Moana Pozzi.