Re Carlo disperato, tutta colpa di Harry: non doveva finire così

Carlo III non riesce più a nascondersi, mostrando sempre più dolore per la freddezza del figlio Harry, un nuovo fatto lo ha deluso ancora di più

Il Re Carlo sta mostrando sempre più segnali di insofferenza a causa del rapporto con il figlio Harry. Fino ad ora non si conosceva lo stato d’animo del sovrano per aver tagliato i ponti con il secondo genito, ma ora è emerso che lui è “distrutto e frustrato”. Prima della rottura del rapporto entrambi andavano d’accordo, poi le cose si sono incrinate fino alla decisione del principe di andare via dal Regno Unito.

Sembra però che il Re voglia ricucire quel rapporto e questo si può ipotizzare dall’invito del figlio alla sua incoronazione e dal regalo alla piccola Lillibet, figlia di Harry e Meghan. I rapporti sono diventati tesi da quando il duca di Sussex ha deciso di sposare Meghan Markle. Da qui hanno cominciato a circolare voci sul presunto razzismo per le origini della moglie. Poi il famoso documentario di Netflix e il libro “Spare” di Harry hanno inclinato ancora di più i rapporti con la Royal Family, con nuove accuse e dichiarazioni al vetriolo.

Re Carlo vuole ricucire i rapporti ma davanti a sé ha un muro: Harry è ancora più agguerrito

Questo odio, però, pare non sia reciproco perché il padre sta soffrendo tantissimo per il comportamento del suo secondogenito e non ha mai mostrato alcun astio. Ora il sovrano è molto deluso dalla battaglia legale intrapresa da Harry nei confronti della famiglia, così come per gli attacchi contro le istituzioni britanniche.

Queste indiscrezioni sono state raccontate dal giornale inglese “The Sunday Times”, dove si parla di Carlo III e la sua nostalgia verso Harry. Una fonte molto vicina alla Famiglia racconta che il re parlerebbe spesso del figlio e che è molto triste per il suo comportamento verso il padre e verso tutti i membri della corona.

A rendere il Re ancora più triste è proprio quel processo, dove si temono nuove dichiarazioni sconvolgenti del duca di Sussex contro la famiglia. Le accuse potrebbero essere molto scandalose e l’ansia di Carlo III rafforza ancora di più queste ipotesi. Una situazione che ha gettato il Re ancora di più nello sconforto perché il tentativo di riappacificazione tra i due sembra allontanarsi sempre più. Solitamente si dice che il tempo cura le ferite, purtroppo, però, questa volta sembra che più tempo passi e più i rapporti diventino sempre più tesi e freddi.