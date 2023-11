Putin può vincere, dicono negli Usa

La Russia non è mai stata così vicina alla vittoria, e gli Stati Uniti possono essere determinanti ad evitarla

Nonostante la situazione sembri essere in stallo, Mosca potrebbe seriamente ambire ad una vittoria totale e distruggere l’Ucraina.

A dirlo sono gli stessi americani. Il timore è infatti quello di un elevato coinvolgimento degli Usa nella guerra in Medio Oriente e, quindi, un sempre minor supporto alla causa di Kiev. Una situazione eccellente per la Russia – che forse ha un ruolo negli attacchi di Hamas – che potrebbe approfittare e raggiungere tutti gli scopi militari.

“Senza il nostro aiuto la Russia vincerà in Ucraina”

Sono passati quasi 650 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina a seguito dell’invasione russa. Da quel giorno i fronti nel territorio ucraino sono cambiati di molto, ma in questi ultimi mesi sembra che si sia raggiunta una fase di stallo difficile da sbloccare. Tuttavia, l’episodio chiave che la Russia sperava potrebbe essere arrivato circa tre settimane fa. Gli attacchi dei terroristi di Hamas in Israele hanno lacerato la diplomazia Israeliana con i Paesi arabi (in particolar modo con l’Arabia Saudita) e hanno riaperto ferite che potrebbero coinvolgere molti Paesi occidentali.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Austin, ha infatti avvertito del pericolo imminente: “Senza l’aiuto degli Stati Uniti Putin vincerà la guerra“. È questo l’allarme lanciato dal Segretario della Difesa, probabilmente per tenere alta l’attenzione sulla situazione in Ucraina e non puntare tutto sul Medio Oriente. “Posso assicurare che senza il nostro aiuto Putin vincerà – ha continuato Austin – gli ucraini sono stati straordinari, ma se interrompiamo gli aiuti ora, non ce la faranno”. La guerra in Ucraina infuria e la controffensiva di Kiev è stata da molti considerata un fallimento, soprattutto per via della capacità dell’esercito russo di tenere e respingere gli attacchi.

Secondo Kiev, Mosca non avrebbe inviato nuove unità in Bielorussia per poter effettuare una manovra a tenaglia sul territorio di Kiev, pur ricordando che la situazione al confine è sotto controllo. Tuttavia, il sostegno degli Stati Uniti, ancora più di quello dell’Europa, appare fondamentale per la sopravvivenza del governo di Kiev e la speranza per la popolazione di entrare in Unione Europea. Tuttavia, le tensioni in Israele e l’inizio della guerra nella Striscia di Gaza ha portato gli Usa a schierare due delle sue migliori portaerei in dotazione e a concentrare molte forze nel Mediterraneo e nel Golfo Persico. Una situazione eccellente per Mosca – che forse ha contribuito a creare – che potrebbe portare Putin a realizzare la sua mossa decisiva in Ucraina.