Stanchi degli smartphone sempre più ingombranti? Questo modello è ciò che fa al caso vostro

Gli smartphone al giorno d’oggi sono sempre più ingombranti e fastidiosi? Non temete, abbiamo il modello che potrebbe fare al caso vostro.

Oramai lo sappiamo bene: quando parliamo di tecnologia, facciamo riferimento a qualcosa di molto radicato e ben presente nelle vite di tutti noi. Pensare di uscire senza il nostro smartphone, infatti, è semplicemente impossibile e soprattutto inimmaginabile. Avremmo come l’impressione di trovarci tagliati fuori dal mondo.

Eppure, negli ultimi anni c’è una particolare lamentela che non ha potuto fare a meno di diffondersi sempre di più e soprattutto a macchia d’olio per quanto riguarda quella che è una grandezza, per molti eccessiva, dei nostri smartphone. Se, insomma, anche voi non ne potete più di dispositivi sempre troppo ingombranti e scomodi da portare in mano, non avete nulla da temere. Noi infatti abbiamo uno smartphone che potrebbe proprio fare al caso vostro.

Smartphone, con questo non avrai più problemi

Quello di cui vogliamo parlarvi oggi ha senza dubbio dell’incredibile e del rivoluzionario. Si tratta, insomma, di qualcosa che potrebbe cambiare le nostre abitudini e anche i nostri stili di vita in modo assolutamente radicale, soprattutto se prendiamo in considerazione quanto ormai al giorno d’oggi la tecnologia ricopra un ruolo assolutamente radicato e ingente nelle nostre giornate. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di illustrarvi un nuovissimo modello di smartphone che non avete mai visto prima.

Come prima cosa facciamo un piccolo passo indietro e cerchiamo di capire chi è l’azienda che ha presentato il prodotto a dir poco rivoluzionario. Fondata da una coppia sposata, entrambi ex dipendenti della nota azienda informatica statunitense Apple, hanno messo a punto un nuovo modello di smartphone dotato di una particolare caratteristica.

Dimenticate, infatti, i cellulari sempre più grandi a cui ci hanno abituato negli ultimi anni, perché in questo caso non vi è neanche il display. Ma com’è possibile? Ebbene, potrebbe essere incredibile ma è tutto vero. Non serve uno schermo per poter utilizzare questo dispositivo smartphone, che viene chiamato come Humane Al Pin.

Tutto ciò che serve è un comando vocale o ancora l’esposizione di alcune immagini sul palmo della propria mano grazie alle nuove tecniche sempre più avanzate e, soprattutto, specializzate di intelligenza artificiale. Incredibile, vero? Sembra quasi di vivere nel futuro. Ma qual è il suo costo? Stiamo parlando di 699 euro, a cui si aggiungono 24 euro mensili per messaggi, chiamate e immagini.