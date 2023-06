Meghan Markle, compare il suo vecchio curriculum su Facebook: tutti i dettagli sconosciuti

Emerge dal passato un documento su Meghan Markle che ha fatto discutere il mondo. Nel vecchio CV emergono cose che non si sapevano.

Le vicende della Royal Family sono sempre sotto i riflettori e ogni giorno emergono sempre nuovi episodi, che appassionano come una specie di soap opera della realtà. Le coppie più chiacchierate come si sa sono quelle di William e Kate, Re Carlo e Camilla e dall’altra parte Harry e Meghan che fanno discutere ancora di più per il loro rapporto teso con la corona. La coppia infatti vive negli Stati Uniti da tempo, mostrando sempre più astio verso la famiglia di origine.

Per questo motivo le vicende di Harry e Meghan sono sempre sulla bocca di tutti, anche per la loro tendenza a stare sempre al centro dei media attraverso dichiarazioni, accuse e rapporti con la stampa. Ora dal passato emerge una nuova verità sulla moglie di Harry e i media britannici hanno ancora una volta colto l’occasione per far finire la vicenda sui giornali. Un vero e proprio scandalo, poiché sono apparsi dettagli che non si conoscevano sulla vita di Meghan.

Meghan e il suo curriculum che emerge dal passato

Non si sa se è vero o si tratta di un falso, ma il curriculum di Meghan ha fatto molto discutere perché riporta delle informazioni che non si conoscevano sulla 41enne. Nel documento, che gira sui social, non c’è la data, dunque non è possibile sapere a quando risalga. Tuttavia sembra appartenere al periodo precedente quando la moglie di Harry faceva la modella al game show televisivo ”Dear or not Deal”, praticamente la versione americana del programma italiano “Affari tuoi”.

Nel curriculum è elencata l’ultima esperienza professionale, quando la Markle interpretava il ruolo di Natalie nel film “A Lot Like Love”, una commedia romantica del 2005. Nel curriculum appaiono anche i suoi hobby, il colore dei suoi occhi e altre informazioni molto personali. Ci sono perfino l’altezza e il suo peso all’epoca, in cui ha indicato che pesava 51 kg. Il curriculum è vecchio e non aggiornato perché mancano alcune informazioni sulla sua carriera professionale nel cinema e potrebbe risalire al 2006. Ci sono infatti i ruoli antecedenti, anche teatrali. Qui Meghan avrebbe avuto intorno ai 24 anni, vista la data dei suoi lavori pubblicati.

Chi ha condiviso le sue informazioni ha detto che il suo gruppo di management non riusciva a trovare un’agenzia che l’assumesse a causa dei pochi crediti. La sua carriera poi ha cominciato a decollare dopo il 2006 ottenendo altri ruoli televisivi, ma nel curriculum non sono menzionati, poiché si tratta di un vecchio documento.

Tuttavia, ha fatto scoprire molte cose su Meghan che prima non si sapevano. Nel suo documento infatti appare anche la sua formazione professionale per diventare attrice, dalla tv al cinema, fino alle commedie televisive. Tra le lingue parlate fluentemente c’è il francese e lo spagnolo ed è indicata la sua passione per kickboxing e danza.