Pilar Fogliati, dopo Cuori arriva una sorpresa per i fan: le immagini in anteprima scatenano i social

Dopo esserci appassionati alla storia interpretata da Pilar Fogliati nella fiction di successo Cuori, arriva una buona notizia per tutti i suoi fan. Scopriamo insieme dove vedremo l’attrice.

È un momento d’oro per Pilar Fogliati. L’attrice, che nella fiction Cuori interpreta il ruolo della cardiologa Delia Brunello è infatti una delle più richieste e apprezzate dal pubblico. Nella serie, giunta alla seconda stagione e andata in onda ogni domenica in prima serata, abbiamo imparato a conoscere il suo personaggio dalle doti sopraffine e capace di saper ascoltare il cuore degli altri. Un po’ meno il suo, dato che il personaggio è stato più volte in crisi per quanto riguarda l’amore.

Tutti si aspettano una terza stagione di Cuori dati gli ascolti positivi della serie. Nel frattempo però Pilar Fogliati è impegnata su altri set. Ma chi è l’attrice? Romana ma nata ad Alessandria nel 1992, durante le vacanze natalizie dei genitori, ben presto si appassiona al mondo del teatro e del cinema.

Frequenta e si diploma infatti presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica. Il suo esordio sul piccolo schermo arriva nel 2015, quando interpreta Betta nella miniserie dal titolo Il bosco. Un anno dopo è nel cast del film Forever Young di Fausto Brizzi.

Pilar Fogliati, dopo Cuori arriva una nuova miniserie

La svolta per la sua carriera arriva con la fiction Un passo dal cielo, nella quale dal 2017 al 2021 è l’etologa Emma Giorgi. Nel 2021 viene scelta in Cuori, serie che la vede protagonista insieme a Daniele Pecci e Matteo Martari. Parallelamente alla carriera di attrice, Pilar Fogliati diventa regista e lo scorso anno cura il film Romantiche per cui viene premiata come migliore attrice in una commedia ai Nastri d’argento 2023.

Nel 2022 diventa anche la protagonista di una miniserie distribuita su Netflix dal titolo Odio il Natale, dalla durata di sei episodi. È l’adattamento della fiction norvegese Natale con uno sconosciuto. Pilar Fogliati interpreta il ruolo di Gemma, un’infermiera 30enne che cerca l’amore e un uomo per farle compagnia alla cena della vigilia di Natale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

Ora, a distanza di un anno, Netflix ha annunciato con un post sui propri profili social la seconda stagione di Odio il Natale. Nel cast ci sono diverse new entry, come l’attore Pierpaolo Spollon nella parte di Filippo. La miniserie sarà distribuita sulla piattaforma di streaming a partire dal 7 dicembre 2023. La trama, 365 giorni dopo, vede Gemma che non è più sola ma dovrà riconquistare il suo ex che l’ha lasciata poco prima di Natale.