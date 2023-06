L’annuncio ufficiale sconvolge il mondo intero: “Gli Usa sono in possesso di velivoli di origine aliena o extraterrestre”

Gli USA avrebbero in dotazione velivoli origine aliena o extraterrestre, certamente non di origine umana. Le rivelazioni scioccanti.

La storia, oramai documentata, dell’esistenza degli alieni, o di qualcosa che non fa parte del nostro mondo, chiamateli come volete, ci accompagna da oltre mezzo secondo. Ma non si era mai sentito parlare di una sorte di eredità lasciata dagli extraterrestri.

Hanno fatto scalpore, oltre che il giro del mondo, le dichiarazioni – chiaramente di denuncia – di David Charles Grusch al Congresso. Dichiarazioni credibili in quanto ex ufficiale di combattimento, per di più decorato nella guerra in Afghanistan, un veterano sia della National Geospatial-Intelligence Agency sia nel National Reconnaissance Office.

Dichiarazioni credibili perché David Charles Grusch ha servito gli Stai Uniti come rappresentante dell’ufficio di ricognizione presso la Task Force peri fenomeni aerei non identificati, nel biennio 2019-2021, co-responsabile dell’NGA per l’analisi UAP. Ebbene, l’ex funzionario statunitense, tra l’altro molto giovane, appena 36enne, ha ampie informazioni classificate su programmi profondamente segreti che, secondo lui, nel quale è evidente come gli Stai Uniti posseggono velivoli recuperati più o meno intatti, anche parzialmente, di origine non umana. La voglia di “svuotare il sacco” arriva da una denuncia di David Charles Grusch, che sostiene di aver subito delle ritorsioni illegali per le sue rivelazioni, dal contenuto riservato.

Sempre più difficile nascondere certi segreti

La task force di cui Grusch faceva parte era stata istituita dal governo degli Stati Uniti e guidata dal Dipartimento della Marina sotto l’Ufficio del Sottosegretario alla Difesa per l’intelligence e la sicurezza per indagare su quelli che una volta erano chiamati “oggetti volanti non identificati” o UFO, dal nuovo millennio definitivi come “fenomeni anomali non identificati”, con l’acromico UAP. Cambiano le sigle non i loro contenuti. Tant’è.

Indagini e ricerche hanno permesso a questa task force di recuperare frammenti parziali ma anche velivoli intatti di origine non umana. L’analisi ha determinato che gli oggetti recuperati sono “di origine esotica, intelligenza non umana, extraterrestre o comunque sconosciuta, sulla base delle morfologie del veicolo e dei test di scienza dei materiali e del possesso di disposizioni atomiche uniche e firme radiologiche. “Non stiamo parlando di origini o identità prosaiche – ha specificato Grusch, rappresentato da un avvocato di prestigioso che ha servito come originale ispettore generale della comunità di intelligence – il materiale è comprensivo sia di velivoli intatti, sia di altri parzialmente completi”.

Le rivelazioni di Grusch, pubblicate anche dalla rivista thedebrief.org, segnalano una crescente determinazione da parte di alcuni membri del governo degli Stai Uniti a svelare il colossale enigma su alieni ed extraterresti, con implicazioni per la sicurezza nazionale, esistenti sin dalla seconda guerra mondiale. Per decenni l’Air Force ha condotto una campagna di disinformazione per screditare gli avvistamenti segnalati di oggetti inspiegabili. Ma ora non sembra più possibile continuare a nascondere questi segreti.