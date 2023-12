Lady Diana, quel gesto che cambiò per sempre la sua vita: solo ora viene fuori la verità

In una manciata di secondi la vita di Lady Diana cambiò per sempre: era il 1997 e di lì a pochi giorni la Principessa del popolo sarebbe morta.

L’estate del 1997, l’ultima di Lady Diana, fu una delle più difficili e, allo stesso tempo, una delle più felici della vita della Principessa. Dopo il divorzio dal Principe Carlo, avvenuto pochi mesi prima, la donna stava cercando di riconquistare la propria serenità e lo stava facendo accanto a un uomo che avrebbe condiviso con lei i suoi ultimi giorni e, purtroppo, anche le tragiche circostanze della sua morte.

Dodi Al Fayed, figlio di Mohammed Al Fayed, stava trascorrendo le vacanze estive con Diana sullo yacht Jonikal e, proprio quell’imbarcazione determinò, in qualche modo, tutto quello che sarebbe successo da lì a pochi giorni.

L’incredibile storia del bacio tra Diana e Dodi

La foto del bacio tra Dodi e Diana venne venduta all’incredibile prezzo di 3 miliardi di lire e, a scattarla, fu il fotografo italiano Mario Brenna. Il paparazzo, che lavorava principalmente in Sardegna, sapeva che la Principessa si trovava in vacanza su quello yacht, ma pensava che l’imbarcazione in questione fosse ancora proprietà di un altro italiano, quindi non aveva dato particolare peso alla cosa.

Solo successivamente Brenna venne a sapere che in realtà lo yacht era passato di mano ed era stato acquistato dalla famiglia Al Fayed. Quando Diana venne avvistata a Porto Cervo insieme a un uomo dalla pelle molto scura, il fotografo capì che si trovava con Dodi ed ebbe l’intuizione: c’era la possibilità che i due fossero una coppia.

Brenna decise di anticipare lo yacht per appostarsi nei luoghi dove Dodi e Diana si sarebbero fermati per fare il bagno e, infine, raggiunsero Capo Sperone in Corsica. Appostato sulla scogliera, nascosto dagli altri fotografi e sotto un sole accecante, il paparazzo riuscì a scattare la fotografia del bacio che l’imprenditore e la Principessa si scambiarono sul ponte.

Arrivò addirittura a sotterrare il rullino togliendolo dalla macchina fotografica per timore che, se fossero arrivate le bodyguard di Dodi, avrebbero potuto requisirgli l’arnese e distruggere ciò che si trovava al suo interno. Le foto scattate quel giorno vennero vendute in tutto il mondo per oltre 3 miliardi di lire: lo scoop più grande della vita di Brenna che, oggi, sogna di fotografare la Principessa Leonor di Spagna assieme al suo fidanzato, quando ne avrà uno.