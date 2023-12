Alessia Fabiani, com’era ai tempi di Passaparola? La trasformazione della showgirl

Com’era Alessia Fabiani quando faceva la letterina di Passaparola? La showgirl, nel corso degli anni, è cambiata indubbiamente. Ma senza mai perdere il suo charme.

Alessia Fabiani era una delle letterine di Passaparola, quiz show andato in onda su Canale 5 dalla fine degli anni Novanta al Duemila. Il programma era condotto da Gerry Scotti e il corpo di ballo, composto da diverse giovani ragazze: erano il cast del game show. Il ruolo fu un trampolino di lancio per molte showgirl, che oggi sono conduttrici di successo, come Ilary Blasi e Silvia Toffanin.

Tra queste c’era anche Alessia Fabiani, che purtroppo non ebbe in televisione gli stessi esiti di altre colleghe, anche perché la donna fu coinvolta in una vicenda giudiziaria nel 2007 nell’inchiesta di Vallettopoli e su vicende legate all’uso di sostanze stupefacenti.

Queste condizionarono tantissimo la sua carriera a Mediaset e la Fabiani tornò in televisione soltanto nel 2019. Negli ultimi giorni, come se non bastasse, sono emerse gravi accuse di violenza domestica e infedeltà da parte della showgirl, nei confronti dell’ex marito Fabrizio Cherubini, che ribalterebbero le dichiarazioni mosse dalla stessa Alessia contro l’uomo nel 2017. La vicenda è tornata ad essere un caso mediatico e ricorda quella di Johnny Deep e Amber Heard.

Ricordate com’era Alessia Fabiani ai tempi di Passaparola?

Ma chi è veramente Alessia Fabiani? Dal 1999 al 2003 è stata scelta per fare parte del cast di Passaparola. Prima di allora aveva avuto alcuni piccoli ruoli in televisione, come “paperetta” a Paperissima tra il 1998 e il 1999. Mentre nel 1997 aveva partecipato allo show Il gatto e la volpe in qualità di letterata. Tutte vesti molto simili a quelli della letterina, ed è per questo che la Fabiani è stata scritturata per la parte.

Aveva soltanto 23 anni quando è stata chiamata a Passaparola assieme alle sue colleghe Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Alessia Ventura e tante altre. La sua figura spiccava tantissimo, perché era alta e aveva un fisico da modella. A differenza di molte ragazze, infatti, ballò negli studi di Canale 5 fino al 2003, mentre le altre protagoniste cambiavano ogni stagione.

La Fabiani era spigliata e bellissima e questo le diede la possibilità di essere riconfermata per 4 edizioni consecutive. Oggi la conduttrice abruzzese è molto cambiata. Diversi anni dopo il suo allontanamento dalle scene ha partecipato ad All together now nel ruolo di giurata tra il 2019 e 2021. Ha avuto una parte nel film Un ragazzo d’oro di Pupi Avati (2014) e poi ha recitato nel film Loro di Paolo Sorrentino (2018).

Si è specializzata nella recitazione sul palco teatrale, con diverse opere dal 2003 al 2020. Alessia ha ricevuto diversi riconoscimenti, come quello di “miglior attrice di teatro” nel 2019. Nel 2020 ha ricevuto il “Premio sette colli”. La vita dell’ex letterina è andata avanti da quando lavorava a Passaparola e possiamo dire che non ha mai perso il suo fascino.