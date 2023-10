Impossibile dormire a Parigi: la città invasa dalle cimici dei letti

La situazione diventa sempre più preoccupante: l’allarme è talmente grave che il governo francese ha deciso di intervenire

Parigi è invasa dalle cimici dei letti. L’allarme ormai è un dato di fatto e migliaia di persone hanno avuto a che fare con questi fastidiosi insetti che sembrano moltiplicarsi di giorno in giorno.

Nelle ultime settimane, infatti, la capitale francese è alle prese con un’invasione vera e propria che ha letteralmente preso in ostaggio i cittadini. Questi insetti sono stati in grado di diffondersi in maniera così esponenziale da richiedere l’intervento diretto del Governo, il quale ha annunciato che prenderà seri provvedimenti a breve.

Cimici dei letti: l’invasione in pieno centro a Parigi

Di giorno in giorno si moltiplicano le segnalazioni: nelle case dei cittadini, sui treni delle metro, negli autogrill e perfino all’interno degli ospedali. Gli insetti sembrano ovunque e la capitale francese dovrà fare i conti con loro per molto tempo. L’allarme lanciato dalla città di Parigi è arrivato fino ai vertici dell’esecutivo guidato da Marcon. Il governo ha infatti deciso di creare una task force e affrontare seriamente il problema, soprattutto in vista delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi che si terranno proprio a Parigi durante l’estate del 2024.

Même dans le TGV y’a des punaises purée 😪 @OUIGO pensez a désinfecter vos trains, merci pic.twitter.com/PG72erKWLV — NaNa Afi (@_LaTogolaise) September 22, 2023

Dunque il governo francese attuerà delle misure specifiche per ridurre fortemente la diffusione delle cimici dei letti, in questo momento totalmente fuori controllo. Emmanuel Grégoire, Vicesindaco della città di Parigi, ha parlato del problema, non usando mezzi termini. Per far capire quanto la situazione attuale sia preoccupante, il Vicesindaco ha detto che i nuovi contratti stipulati per gli affitti e gli acquisti nella città dovrebbero includere una clausola contro i rischi correlati alle cimici dei letti. Il consiglio che le autorità sta diffondendo tra i cittadini è quello di effettuare disinfestazioni contro questi insetti. Tuttavia, gli elevati costi degli interventi insetticidi stanno scoraggiando migliaia di famiglie, le quali preferiscono non intervenire.

Una situazione, come abbiamo detto, sempre più fuori controllo: secondo l’Agenzia francese per la salute e la sicurezza alimentare, circa l’11% delle case francesi sarebbe stata interessata dalla proliferazione delle cimici dei letti. Si tratta di insetti particolarmente fastidiosi, ma di piccole dimensioni. Questi insetti, come le zanzare, si nutrono di sangue e perciò vengono chiamati ematofagi. Vengono chiamati “cimici dei letti” perché in molti casi riescono a nascondersi tra i materassi o nelle lenzuola. Il loro morso potrebbe provocare forte prurito, eruzioni cutanee o vesciche, ma gli scienziati escludono la loro pericolosità per l’uomo.