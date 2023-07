Il mondo trema: Putin sta vincendo e la NATO può essere costretta a scatenare la terza guerra mondiale

La guerra scatenata da Putin sta creando nuovi equilibri mondiali. Secondo gli esperti la NATO potrebbe avvicinarsi a un conflitto mondiale.

Oggi il mondo è ritornato a temere una guerra mondiale, dopo molti decenni di pace nella maggior parte dei territori europei. Anzi, alcuni hanno dichiarato che la NATO potrebbe essere addirittura costretta a scatenare un grande conflitto tra potenze nucleari. Ma perché? Innanzitutto, si tratta di un’alleanza militare atlantica formata da 31 paesi che hanno firmato il Patto Atlantico.

Quest’ultimo è nato il 4 aprile 1949, qualche anno dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con l’obiettivo di difendere tutti i paesi membri dell’alleanza da un eventuale invasione o guerra. Inoltre, la NATO dovrebbe servire anche per allontanare un conflitto mondiale, come è successo durante la Guerra Fredda.

La NATO avvicina la guerra mondiale

In questo momento l’Alleanza Atlantica è costretta a scegliere tra due strade per poter dare un futuro agli ucraini: congelare il conflitto per salvare la vita a molte persone e, al contempo, dare una piccola vittoria a Putin; oppure, inviare sempre più armi e magari anche i soldati della NATO per avvicinare la vittoria dell’Ucraina e, allo stesso tempo, provocare l’inizio di una guerra mondiale tra potenze nucleari.

In breve, prossimamente la NATO sarà costretta a scegliere se provocare una Terza Guerra Mondiale o lasciare alcune regioni dell’Ucraina nelle mani della Russia. Infatti, dopo più di 500 giorni di guerra neanche i migliori esperti riescono a intravedere un’altra strada da percorrere. Tuttavia, fino a qualche mese fa c’era un’altra possibilità, ed era la famosa controffensiva ucraina, la quale avrebbe dovuto spazzare via tutti i russi dal territorio ucraino, e in seguito organizzare i colloqui di pace.

Oggi, invece, la tanto attesa controffensiva non ha prodotto i risultati sperati, poiché i russi hanno avuto tutto il tempo per preparare le fortificazioni e per creare le loro nuove armi. In più, l’esercito russo è in grado di ruotare i propri uomini sul campo, in modo tale da far riposare coloro che hanno combattuto a lungo e di far subentrare uomini sempre freschi.

Chiaramente, tutto questo gli ucraini non possono farlo, perché possiedono un numero ristretto di soldati. Perciò, le strade da intraprendere per il futuro sembrano essersi ridotte a due: Terza Guerra Mondiale o lasciare ai russi i territori conquistati. Inoltre, il presidente ucraino ha tentato recentemente di inserire una terza strada, che prevedeva l’ingresso dell’Ucraina nella NATO in tempi brevissimi.

Naturalmente, se questa proposta fosse stata accettata, la Russia si sarebbe trovata ad attaccare un territorio della NATO da un giorno all’altro. In quel caso, gli Stati membri dell’Alleanza Atlantica sarebbero stati costretti ad attaccare i russi per mandarli via dal proprio territorio.

Fortunatamente, i paesi NATO hanno rifiutato la proposta ucraina, perché troppo rischiosa. Tuttavia, il 2024 sarà un anno molto importante per la Russia e per gli Stati Uniti, poiché in entrambi i paesi ci saranno le elezioni politiche. Quindi, la Russia tenterà di prolungare il conflitto e di far uscire più soldi possibili all’America, affinché il popolo americano si stanchi di questa guerra e non voti più il Presidente Biden.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti cercheranno di fornire armi ancora più pesanti all’Ucraina, come ad esempio le bombe a grappolo o gli aerei F-16, con l’obiettivo di far perdere più territori possibili alla Russia e, al contempo, convincere il popolo russo a non votare più Putin.