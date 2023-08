Bimba fermata nell’androne del palazzo, messa in valigia e portata via

Le inquietanti immagini video delle telecamere hanno rivelato l’inquietante rapimento della bimba messa in valigia e portata via

La piccola non ha avuto nemmeno il tempo di scappare o chiedere aiuto. In pochi e confusi secondi, infatti, una bambina di 8 anni si è ritrovata rinchiusa all’interno di una valigia e pronta per essere portata via.

L’inquietante rapimento è avvenuto in pochissimi attimi e ha lasciato senza parole anche le Forze dell’Ordine che hanno successivamente visionato le immagini. Tutto è successo nelle Filippine, nella città di Mandaue, dove la bambina anch’essa di origini filippine, stava giocando nel cortile. Ma poi è arrivato un uomo che ha deciso di portarla via utilizzando una semplice valigia.

Un rapimento inquietante

La piccola era appena uscita di casa e stava giocando nel cortile, ma in poco tempo i suoi genitori si sono accorti che sotto la loro casa la piccola di 8 anni non c’era più. Un vero e proprio incubo durato intere ore. Un tempo infinito per una mamma e un papà che non hanno potuto fare altro che cercare la propria figlia e chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Sono stati proprio gli agenti della polizia filippina, infatti, a ritrovare e liberare la bambina, rintracciando il colpevole.

Ad essere determinanti nella veloce indagine sono state le telecamere di sorveglianza che hanno ripreso alcune scene fondamentali. Nell’inquietante racconto che hanno offerto le immagini, si vede in fatti passare un uomo dopo aver fermato una bimba e infilata in poco tempo dentro la valigia del custode del palazzo. Grazie alla velocità delle operazioni degli agenti e alla presenza delle immagini è stato possibile rintracciare e individuare il colpevole.

A rendere ancora più inquietante l’episodio è il fatto che tutto è successo in pieno giorno e all’interno di un palazzo abitato. Le riprese hanno incastrato il rapitore, individuato dai dispositivi di sicurezza mentre usciva dal palazzo e portava con se una valigia particolarmente grande e pesante. L’uomo, inoltre, aveva assunto un fare sospettoso, in quanto durante il suo percorso ha cercato di nascondere la faccia adoperando un cappuccio. Alla fine, dunque, il custode è stato arrestato per il rapimento della piccola. Si tratta di Godiflor Rama, una ragazzo di 32 anni che aveva deciso di nascondere la bambina nel suo appartamento. La polizia ha quindi fatto irruzione nella casa, trovando sia la valigia che la piccola, ancora sotto shock. Secondo quanto dichiarato dallo stesso custode, il gesto sarebbe stato commesso come motivo di vendetta verso i genitori della piccola, che lo avevano precedentemente accusato di aver rubato alcune cose in loro possesso.