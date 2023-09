Vestiti quasi gratis col trucco che fa tendenza: nella moda è cambiato tutto e non si paga più nulla

L’ultima moda è quella di acquistare vestiti di seconda mano: le motivazioni sono il risparmio e il rispetto ambientale.

Le cose cambiano velocemente nel comparto dell’abbigliamento, e non solo nei confronti di stili e colori; oggi la moda sta vivendo un cambiamento quasi radicale. Il vantaggio? Possiamo vestirci a costo quasi zero, non farci mancare niente nell’armadio e non da ultimo salvaguardare l’Ambiente.

Come sappiamo, l’industria dell’abbigliamento è una tra quelle che inquinano di più; impossibile non avere un rimorso di coscienza ogni volta che entriamo in un negozio. Ecco che la moda del second-hand sta dilagando e possiamo solamente abbracciarla.

In America questo modo di approcciarsi è iniziato già molti anni fa, mentre in Italia l’orientamento dei consumatori verso prodotti più sostenibili si è insinuato un po’ dopo. Ma grazie anche all’inventiva statunitense, oggi possiamo sfruttare dei trucchi efficacissimi: parliamo ovviamente di quei siti online, store o piattaforme dove si possono acquistare capi usati di qualità, e non solo.

Tendenza moda, ecco dove comprare abiti second-hand e risparmiare senza rinunciare allo stile

Internet è senza dubbio la realtà che offre maggiori possibilità per risparmiare, in ogni settore; dunque non potevano mancare opportunità per quanto riguarda l’abbigliamento di seconda mano. Chi desidera intraprendere questa scelta, dunque, non dovrà fare altro che visitare i siti/app/store più affidabili del momento. Ecco una panoramica dei più popolari.

Depop

Depop è un’applicazione che si può scaricare gratuitamente da Play Store. In poco tempo è diventata popolarissima, grazie anche ai numerosi influencer che parlano di questa realtà. Usare l’app è davvero facile, infatti basta creare un account e cominciare a vendere o acquistare i capi d’abbigliamento e accessori.

Vinted

Anche Vinted è un’app che è riuscita a ottenere ampia fama, e attraverso di essa le persone possono acquistare capi “vintage” o comunque di seconda mano. C’è anche la possibilità dello scambio, che rende ancora più conveniente fare affari all’interno della piattaforma.

Subito.it

Subito.it è il sito Internet tra i più conosciuti di sempre e vanta una lunga storia nel comparto delle compravendite di seconda mano, di qualsiasi articolo. Grazie all’aumento del giro d’affari, è stato possibile ridurre sia la produzione di plastiche (presenti nelle fibre dei vestiti) che le emissioni di Co2.

eBay

Anche questo noto marketplace, che fu uno dei primi a comparire in rete nei primi anni 2000, è riuscito a rimanere sull’onda nonostante la concorrenza. Su eBay si trovano oggetti di qualsiasi genere ovviamente, ma si possono acquistare anche capi di seconda mano, e avere ampie garanzie di transazioni sicure.

Vinokilo

Vinokilo invece non è un sito Internet, ma un evento che si svolge a livello europeo. Durante l’evento è possibile acquistare i capi usati al chilo. Si tratta non solo di un “mercatino” dove risparmiare ma anche l’occasione per diffondere una nuova sensibilità e consapevolezza sull’impatto inquinante dell’industria dell’abbigliamento.