Un altro bonus per gli automobilisti, sei ancora in tempo per richiederlo

Buone notizie per coloro che hanno un’auto. Arriva un altro bonus per gli automobilisti : ecco come richiederlo e fino a quando c’è tempo

La crisi economica attuale ha generato grande preoccupazione tra i cittadini, con un aumento dei costi che ha reso quasi proibitivo viaggiare.

Tra le varie sfide, l’aumento del prezzo del carburante ha influito notevolmente sul bilancio delle famiglie. Tuttavia, per chi guida un’auto, ci sono buone notizie in arrivo. È stato annunciato un nuovo bonus per gli automobilisti, che potrebbe rappresentare un sollievo significativo.

Nel resto dell’articolo, esploreremo come funziona questo bonus e di cosa si tratta. Sveleremo anche altre strategie e soluzioni per affrontare i crescenti costi legati all’automobile in tempi di crisi economica.

Ecco il nuovo bonus per gli automobilisti

Finalmente, i conducenti italiani possono fare i salti di gioia alla notizia del nuovo aiuto economico da parte dello Stato. Il tanto atteso bonus per gli automobilisti si rivelerà un sostegno significativo, in particolare per quanto riguarda il pagamento della revisione auto, spesso un onere considerevole per le famiglie. Nel resto dell’articolo, esploreremo nel dettaglio il funzionamento del bonus automobilisti 2023, fornendo indicazioni su come richiederlo e su qual è il termine ultimo entro il quale possono presentare la domanda. Ecco tutte le informazioni utili.



Anche nel 2023 è possibile richiedere il bonus per la revisione auto, un’iniziativa introdotta l’anno scorso per sostenere gli automobilisti italiani nel pagamento delle revisioni obbligatorie. Denominato ufficialmente “bonus veicoli sicuri“, mira a compensare l’aumento delle tariffe che ha generato maggiori spese per coloro che possiedono un automobile. Il bonus ammonta a 9,95 euro e non dipende dal reddito Isee.

Le domande per le revisioni del 2023 possono essere presentate dal 3 aprile 2023 alle 09:00 e saranno accettate fino al 31 dicembre 2023. Al momento, non sembra che la misura sarà confermata per il 2024, a meno di futuri interventi governativi.

La richiesta del bonus non richiede alcun allegato o ricevuta legati alla revisione. È sufficiente fornire i dati richiesti durante la procedura online. La targa del veicolo deve essere intestata alla persona o alla società che richiede il bonus. Nel caso di veicoli cointestati, il rimborso deve essere richiesto dal primo cointestatario sulla carta di circolazione.

Le domande possono essere presentate sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o sul sito di bonusveicolisicuri. Ricordiamo che, per fare domanda, sarà necessario autenticarsi utilizzando le credenziali SPID (di livello 2), CIE o CNS.