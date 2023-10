Stai cercando lavoro? Non devi assolutamente perdere questo concorso | Ecco i requisiti da rispettare

Un concorso attualmente attivo potrebbe rivelarsi la svolta che stavate cercando nella vostra vita. Se l’intento è entrare nel mondo del lavoro dovete candidarvi.

Cogliere le occasioni al volo significa inviare curriculum su curriculum e partecipare a più concorsi possibili.

Quando si ha un obiettivo bisogna impegnarsi attivamente per raggiungerlo. Il lavoro non cadrà dal cielo, occorre cercarlo e accettare anche dei compromessi dovesse significare trovare quella stabilità economica che si cerca da tempo.

Le occasioni lavorative in Italia non mancano. Tante aziende assumono e tanti concorsi vengono indetti per ricercare le figure professionali più disparate. A volte basta la licenza media o il diploma, altre serve la Laurea o una specializzazione per coprire un preciso ruolo. Formazione, intraprendenza, apertura al cambiamento sono alcune delle parole chiave per riuscire finalmente a trovare il proprio posto nel mondo del lavoro. Il concorso che presenteremo oggi è stato attivato dalla Provincia di Mantova, in Lombardia. La selezione riguarda 14 funzionari specialisti del mercato e dei servizi per il lavoro. Scopriamo di più.

Concorso attivo per la ricerca di funzionari, i requisiti

La Provincia di Mantova ha indetto il Bando di concorso Centri per l’Impiego 2023. Si cercano 14 funzionari da inserire nell’Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione con assunzioni a tempo indeterminato e pieno.

L’invio della domanda dovrà avvenire entro il 13 novembre 2023 tramite il Portale unico del Reclutamento inPA. Sarà necessario avere le credenziali digitali per iniziare la procedura.

Possono partecipare i cittadini di età superiore a 18 anni con cittadinanza italiana, di uno Stato membro UE o di altra categoria prevista nel Bando. Devono essere rispettati i requisiti comuni a tutti i concorsi – godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica all’impiego, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non aver riportato condanne penali – e in più occorrerà essere in possesso del Diploma di Laurea, Laurea specialistica, Magistrale o triennale in

discipline giuridiche,

scienze politiche,

scienze dell’educazione,

scienze della comunicazione,

psicologia,

scienze sociali,

pedagogia,

economia.

Se dovesse arrivare un numero troppo alto di domande si svolgerà una prova pre-selettiva. Poi si procederà con una prova scritta, una prova orale e la valutazione per titoli.

I neoassunti verranno assegnati alle sedi provinciali dei Centri per l’Impiego di Mantova, Ostiglia, Suzzara, Viadana e Castiglione delle Stiviere.

Per quanto riguarda lo stipendio di un funzionario, l’importo annuo lordo previsto all’inizio è di 23.212,32 euro. In più si riceverà l’indennità di comparto, la tredicesima e emolumenti accessori previsti dal CCNL.